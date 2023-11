Serie C, Cesena-Vis Pesaro: le probabili formazioni. Le scelte di Toscano e Banchieri

Domenica 12 novembre alle 20.45 all'Orogel-Manuzzi va in scena il sentito derby emiliano-romagnolo, valido per la 13a giornata del girone B di Serie C. Le due squadre tornano ad affrontarsi cinque giorni dopo la sfida di Coppa Italia. Cavalluccio a caccia del primato, marchigiani di punti salvezza

Domenica 12 novembre, alle ore 20.45, si disputerà la partita Cesena-Vis Pesaro, valida per la 13a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Domenico Toscano e Simone Banchini si affronteranno all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi per un derby sentito che metterà di fronte due squadre con esigenze di classifica molto diverse.

Serie C, Cesena-Vis Pesaro: come c’arrivano le due squadre

Il Cesena, secondo a -3 dalla Torres, e Vis Pesaro, quint'ultima, sono separate da 12 punti. Il Cavalluccio si presenta allo scontro diretto con il doppio dei punti dei rivali: 24 contro 12. Le due squadre si affronteranno per la seconda volta in cinque giorni, dal momento che la stessa partita, sempre in terra romagnola, si è disputata anche mercoledì 8 novembre per il secondo turno di Coppa Italia, con successo per 1-0 del Cesena grazie a un gol del bomber Simone Corazza. Gli ospiti cercheranno di allungare la striscia utile di sette partite, ma i punti fanno gola in particolare ai bianconeri, che hanno messo nel mirino il primo posto dopo i primi scricchiolii della capolista Torres. Imbattuti da 10 turni, dopo il ko contro l’Olbia alla prima giornata, i ragazzi di Toscano sono attesi da una settimana cruciale perché giovedì 16 si giocherà il recupero della gara contro l’Entella non disputata il 26 ottobre per maltempo. Il primo posto solitario è a un passo, ma per inseguirlo bisognerà superare anche la Vis e rispettare un ruolino di marcia fin qui quasi perfetto, con cinque vittorie e un pareggio in sei partite, 16 gol fatti e sei subiti.

Serie C, Cesena-Vis Pesaro: i precedenti

Cesena e Vis Pesaro si affronteranno per il quarto anno consecutivo, dopo un’assenza di confronti ufficiali durata oltre 50 anni, dovuta a percorsi molto diversi. Cavalluccio quasi sempre tra Serie A e B, Vis sospesa tra C2 e campionati dilettantistici, con qualche comparsata nella vecchia Serie C1. Il bilancio complessivo a livello di campionati vede il Cesena in netto vantaggio con otto vittorie contro tre, a fronte di due pareggi, ma i bianconeri hanno ristabilito le distanze solo nell’ultimo biennio, grazie al 2-1 del 20 febbraio 2022 e al 2-0 del 15 aprile scorso, dopo aver perso i due precedenti confronti, nel settembre 2019 (1-2) e nel marzo 2021 (2-0). Nei precedenti nove confronti i marchigiani avevano invece raccolto appena tre reti.

Serie C, le probabili formazioni di Cesena-Vis Pesaro

Le probabili formazioni del match Cesena-Vis Pesaro, valido per la 13a giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma domenica 12 novembre alle ore 20.45. In campo andranno formazioni molto differenti da quelle viste mercoledì in Coppa. La Vis Pesaro non conosce sconfitte da sette partite di campionato, sebbene sei di esse si siano concluse con altrettanti pareggi. Banchieri cercherà di ripartire dagli ultimi due clean sheet lontano dal Benelli, contro Pescara e Pontedera. Per la formazione si va verso il bis dell'undici visto contro l’Arezzo, con De Vries, titolare in Coppa, destinato alla panchina e Sylla confermato in attacco. In casa Cesena i dubbi di Toscano, che si affiderà ad Ogunseye per sostituire lo squalificato Corazza, riguardano la trequarti, dove Berti potrebbe spuntarla su Bumbu e Saber.

CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Francesconi, Donnarumma; Berti; Ogunseye, Kargbo. All.: D. Toscano.

VIS PESARO (4-3-3): Polverino; Ceccacci, Tanucci, Zagnoni; Da Pozzo, Valdifiori, Iervolino, Zoia; Pucciarelli, Di Paola; Sylla. All.: S. Banchieri.