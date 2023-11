Serie C, Fiorenzuola-Mantova: le probabili formazioni. Le scelte di Turrini e Possanzini

Sabato 11 novembre alle 16.15 al velodromo Pavesi per la 13a giornata del girone A di Serie C i virgiliani cercheranno di allungare la striscia positiva e di difendere il primato in casa dei rossoneri, in piena zona playout e unica squadra della C ancora senza pareggi

Sabato 11 novembre, alle ore 16.15, si disputerà la partita Fiorenzuola-Mantova, valida per la 13a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Francesco Turrini e Davide Possanzini si affronteranno al Velodromo Pavesi e daranno vita a uno dei più classici testacoda, che metterà di fronte due squadre divise già da ben 20 punti.

Serie C, Fiorenzuola-Mantova: come c’arrivano le due squadre

Se una grande squadra si vede anche da come si mette alle spalle i momenti negativi e le giornate storte, il Mantova sembra poter guardare al futuro con ottimismo. Dopo 11 giornate, infatti, i virgiliani guidano a quota 29 punti la classifica di un girone che, in estate, sembrava destinato ad avere altri padroni. La squadra di Possanzini ha finora perso una sola partita, il 29 settembre sul campo della Triestina. Un 4-1 al quale però i biancorossi hanno saputo reagire prontamente mettendo in fila cinque vittorie ed un pareggio, con appena due gol subiti. Ben diversa la situazione del Fiorenzuola, terzultimo con appena 9 punti, ma l’intero bottino è stato raccolto al Pavesi, dove lo score è di tre vittorie, contro Albinoleffe, Trento e Vicenza, ed altrettanti ko. Sono però ben nove le partite perse in totale, nessuno ha fatto peggio in categoria. L’avvento in panchina di Francesco Turrini al posto di Andrea Bonatti ha tuttavia portato visti segnali di ripresa: oltre al successo sul Vicenza la squadra ha fatto soffrire formazioni più quotate come Virtus Verona, Triestina e Atalanta Under 23.

Serie C, Fiorenzuola-Mantova: i precedenti

Fiorenzuola e Mantova tornano ad affrontarsi a due anni di distanza dall’ultimo confronto, che risale esattamente a due anni fa. Il 31 ottobre 2022, per il girone A della Serie C, al Pavesi finì 0-0. Il temporaneo spostamento del Fiorenzuola nel girone B la stagione successiva non ha permesso di allungare il libro dei precedenti, che è composto da 12 sfide a livello di campionato. Nelle sei gare giocate in terra emiliana il bilancio è favorevole al Fiorenzuola, vittorioso in due occasioni contro una sola del Mantova, passato al Pavesi per 2-1 nell’ottobre del 2001 in Serie C. L’ultimo successo dei padroni di casa è invece il 2-1, sempre in C2, del 14 marzo 1999. Tre i pareggi: oltre a quello dell’ultimo precedente e all’1-1 dell’ottobre ’93 in C1 si ricorda il 2-2 del 13 giugno ’93, ultima giornata di un girone A di Serie C2 che vide trionfare proprio il Mantova davanti al Fiorenzuola, che quel giorno festeggiò la prima, storica promozione in terza serie.

Serie C, le probabili formazioni di Fiorenzuola-Mantova

Le probabili formazioni del match Fiorenzuola-Mantova, valido per la 13a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 11 novembre alle ore 16.15. Costretto a stare a guardare in settimana, essendo stato precocemente eliminato dalla Coppa Italia al primo turno contro la Pro Patria, il Mantova ha potuto preparare con cura la gara del Pavesi, alla quale i biancorossi si avvicinano con lo score di quattro clean sheets nelle ultime cinque gare. Un bel biglietto da visita al cospetto di uno dei peggiori attacchi della categoria (appena 10 gol realizzati), ma Possanzini non sembra comunque voler abbondare in fatto di turnover. A centrocampo, dove è ancora out Muroni, conferma per Bragantini, in attacco soliti dubbi con ballottaggio Monachello-Giacomelli. In casa Fiorenzuola tornano titolari Gentile a destra del settore difensivo, con Sussi dalla parte opposta, e Stronati a centrocampo. Davanti Gonzi non è ancora al top e parte dalla panchina, ma in mezzo si rivede Alberti.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Gentile, Potop, Bondioli, Sussi; Di Gesù, Nelli, Stronati; Anelli, Alberti, Morello. All.: F. Turrini.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Redaelli, Brignani, Cavalli, Celesia; Bragantini, Burrai, Trimboli; Galuppini, Mensah, Monacnello. All.: D. Possanzini.