Casertana-Latina, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Giornata ventitré in Serie C, con il Girone B che vede la Juve Stabia in netto calo con tre pari nelle ultime tre gare e tante squadre che ambiscono a rimontare: tra queste anche la Casertana, che è sesta in classifica e sfida il Latina per avvicinarsi.

Sabato 27 gennaio alle ore 20:45 allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta si disputerà il match Casertana-Latina, valevole per il ventitreesimo turno del campionato di Serie C (girone C).

Nel Girone C, la Juve Stabia sta cercando di prendere un po' di distacco dal secondo posto, ma i tre pareggi nelle ultime tre uscite stanno stringendo la classifica. La Casertana, attualmente sesta a 38 punti, potrebbe provare a chiudere un po' questo distacco, ma le due sconfitte nelle ultime due gare non sono certo di buon auspicio in questo senso. Più indietro il Latina, fermo a 30 punti, che punta comunque ai playoff per tentare il ritorno in Serie B.

Dove vedere Casertana-Latina in tv e streaming gratis

Il match Casertana-Latina sarà visibile su Sky, l'emittente satellitare che si è assicurata tutte le partite in esclusiva della terza divisione italiana, la Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto la sfida sarà visibile sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.