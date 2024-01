Catania-Monopoli, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra siciliani e pugliesi valevole per la 23.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà domenica 28 gennaio alle ore 20.45. Arbitro della sfida sarà Gioele Iacobellis di Pisa,

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio "Angelo Massimino" si disputerà il match Catania-Monopoli valevole per per la 23.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al tredicesimo e sedicesimo posto con 28 e 22 punti.

Nella gara d'andata giocata in Puglia lo scorso 21 settembre, il risultato finale è stato di 0-0; i precedenti complessivi tra le due squadre al "Cibali" sono dodici, con i padroni di casa avanti per 6-2 e quattro pareggi. L'arbitro della sfida sarà Gioele Iacobellis della sezione A.I.A di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Cristiano Pelosi di Ercolano (Napoli) e Giovanni Boato di Padova, Quarto ufficiale Alfredo Iannello di Messina.

Catania-Monopoli, probabili formazioni

IN AGGIORNAMENTO

Dove vedere Catania-Monopoli in tv e streaming

Il match Catania-Monopoli sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del decoder) e Sky Sport (ch. 251); per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.