Pontedera-Perugia, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Turno numero ventitré in Serie C, con una sfida ad alta quota nel Girone B che vede coinvolto il Perugia terzo in classifica e il Pontedera al sesto posto: la gara si giocherà sabato 27 gennaio alle 18:30 in casa della compagine toscana, che proverà quindi ad accorciare sugli umbri.

Sfida molta importante per il prosieguo della stagione nell'alta classifica. Detto che Cesena e Torres sembrano ormai scappate via, pronte a giocarsi la testa della classifica e quindi la promozione diretta in Serie B fino all'ultima giornata, tutte le squadre che inseguono vogliono accaparrarsi i posti più in alto per aver playoff con scontri più comodi. Perugia che è terzo a 39 punti, toscani padroni di casa che sono invece al sesto posto con 35 punti.

Dove vedere Pontedera-Perugia in tv e streaming gratis

Il match Pontedera-Perugia sarà visibile su Sky, la tv satellitare che si è assicurata tutte le gare in esclusiva della terza divisione italiana, la Serie C (che, infatti, quest'anno si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto la sfida sarà visibile sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà guardare il match sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.