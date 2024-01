Rimini-Catania, streaming gratis e diretta TV Rai Sport o Sky Sport? Dove vedere Coppa Italia

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra romagnoli e siciliani, valevole per la semifinale d'andata di Coppa Italia di Serie C, che si disputerà questa sera alle ore 20.30. Arbitro dell'incontro Domenico Mirabella di Napoli.

Questa sera alle ore 20.30 allo stadio "Romeo Neri" si disputerà il match Rimini-Catania, valevole la semifinale d'andata di Coppa Italia di Serie C (gara di ritorno al "Massimino, il 28 febbraio)), con le due squadre che in classifica si trovano rispettivamente con 27 punti (i romagnoli nel girone B) e 28 punti (i siciliani nel girone C).

Sono quattro i precedenti al "Neri" con gli ospiti avanti per 2-1 e un pareggio; l'ultima sfida risale al 13 novembre 2005 (Serie B), con vittoria catanese in rimonta per 2-1. L'arbitro della sfida sarà Domenico Mirabella della sezione A.I.A. di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Federico Linari di Firenze ed Emanuele Fumarulo di Barletta, Quarto Ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio (Bergamo).

Rimini-Catania, probabili formazioni

RIMINI (4-3-3): Colombi; Lepri, Gigli, Pietrangeli, Semeraro; Langella, Megelaitis, Leoncini; Lamesta, Cernigoi, Malagrida.

CATANIA (3-4-1-2): Bethers; Curado, Kontek, Monaco; Rapisarda, Zammarini, Welbeck, Celli; Peralta; Costantino, Di Carmine.

Dove vedere Rimini-Catania in tv e streaming

Il match di Coppa Italia tra Rimini-Catania sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 482-492 del digitale terrestre) e su Sky Sport (ch. 251). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.