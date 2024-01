Serie C, Giana Erminio-Atalanta Under 23: le probabili formazioni. Le scelte di Chiappella e Modesto

Sabato 20 gennaio, alle ore 18.30, si disputerà la partita Giana Erminio-Atalanta Under 23, valida per la 22a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Andrea Chiappella e Francesco Modesto si affronteranno allo stadio Città di Gorgonzola per quello che sarà un inatteso scontro diretto per la zona playoff.

Serie C, Giana Erminio-Atalanta Under 23: come c’arrivano le due squadre

Giana Erminio e Atalanta Under 23, di fronte per la prima volta nella storia, occupano dopo aver superato la boa di metà campionato un posto all'interno della zona playoff. Più che saldo quello dei ragazzi della Dea, che dall'alto del proprio 4° posto vantano ben otto punti di vantaggio sull'11a posizione. In serie utile da quattro partite, con tre vittorie e un pareggio, la formazione di Modesto non subisce reti da quattro gare e mezzo e 421 minuti. Numeri che proverà a cancellare la Giana, una delle rivelazioni della prima parte di stagione. Tornati in C dopo un solo anno tra i dilettanti, i biancoblu, ottavi con 30 punti, hanno toccato anche il 6° posto. Reduce da due sconfitte consecutive la formazione di Chiappella proverà a rialzarsi per mantenere la distanza di sicurezza dalla zona playout, ora di sette punti.

Serie C, le probabili formazioni di Giana Erminio-Atalanta Under 23

Le probabili formazioni del match Giana Erminio-Atalanta Under 23, valido per la 22a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 20 gennaio alle ore 18.30. Nell'Atalanta solito dubbio in mezzo tra Awua e Muhameti. Ancora panchina per Mallamo. Tra i padroni di casa Caferri prende il posto a sinistra dello squalificato Groppelli. Davanti possibile ultima gara con la Giana per il bomber Fumagalli, uomo mercato: per affiancarlo Verde favorito su Fall.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zacchi; Previtali, Ferrante, Minotti; Pinto, Franzoni, Ballabio, Lamesta, Caferri; Verde, Fumagalli. All.: A. Chiappella.

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Del Lungo, Varnier, Bonfanti; Palestra, Gyabuaa, Awua, Regonesi; Cortinovis, Cissé; Di Serio. All.: F. Modesto.