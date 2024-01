Serie C, Pro Patria-Albinoleffe: le probabili formazioni. Le scelte di Colombo e Lopez

Sabato 27 gennaio alle 16.15 allo Speroni di Busto Arsizio si gioca per la quarta di ritorno del girone A: i tigrotti sono in forma smagliante e puntano la zona playoff, gli ospiti cercano continuità e puntano a riscattare la sconfitta interna contro il Fiorenzuola

Sabato 27 gennaio, alle ore 16.15, si disputerà la partita Pro Patria-Albinoleffe, valida per la 23a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Riccardo Colombo e Giovanni Lopez si affronteranno allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio per uno scontro diretto di centroclassifica tra due squadre ancora in cerca della propria dimensione.

Serie C, Pro Patria-Albinoleffe: come c’arrivano le due squadre

Nove punti nelle ultime tre partite. Neppure il Mantova capolista ha saputo tenere il passo della Pro Patria nel girone di ritorno. Chiuso il 2023 con una classifica preoccupante, la squadra di Colombo ha letteralmente cambiato passo con l’inizio della fase discendente del campionato. In una classifica così corta i successi contro Giana Erminio, Novara e Arzignano hanno permesso ai tigrotti di passare dalla zona playout, comunque distante solo tre punti, ai margini di quella playoff, lontana appena una lunghezza e occupata oggi proprio dall’Albinoleffe. Di contro i seriani non stanno trovando continuità nel nuovo anno: pareggio contro il Vicenza, successo a Trieste e poi rovinosa caduta in casa contro il Fiorenzuola. La gara dello Speroni potrebbe rappresentare lo spartiacque della stagione per entrambe o solo una tappa per raggiungere quella continuità di rendimento indispensabile per raggiungere l’obiettivo minimo, la salvezza diretta. E poi per alzare l’asticella.

Serie C, Pro Patria-Albinoleffe: i precedenti

Pro Patria e Albinoleffe si sono già affrontate in 20 occasioni. Limitatamente alle gare giocate allo Speroni si contano cinque vittorie degli ospiti contro tre e un pareggio. I seriani si sono però imposti negli ultimi quattro confronti diretti di campionato giocati allo Speroni: 3-2 nel gennaio 2020, 2-1 nel novembre 2020, stesso risultato il 29 agosto 2021 e addirittura 4-1 il 26 marzo 2023. Curiosamente i due gol della Pro Patria nelle ultime sfide citate hanno in comune il nome del marcatore, Davide Castelli, lo stesso giocatore andato a segno nell’unica vittoria ottenuta dai tigrotti in casa contro l’Albinoleffe negli ultimi nove anni, 1-0 a Zanica il 27 novembre 2022.

Serie C, le probabili formazioni di Pro Patria-Albinoleffe

Le probabili formazioni del match Pro Patria-Albinoleffe, valido per la 23a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 27 gennaio alle ore 16.15. Colombo, ancora privo di Vaghi in difesa, conferma la formazione delle ultime partite con il ritorno di Fietta a centrocampo. In casa Albinoleffe Borghini torna in difesa per sostituire lo squalificato Marchetti, davanti Doumbia preferito ad Arrighini.

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Minelli, Saporetti, Moretti; Somma, Fietta, Mallamo, Ndrecka; Stanzani, Pitou; Castelli. All.: R. Colombo.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Milesi, Gatti; Zoma, Munari, Agostinelli, Zanini, Piccoli; Longo, Doumbia. All.: G. Lopez.