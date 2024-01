Turris-Messina diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Turris e Messina con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Turris-Messina in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il match si giocherà sabato 27 gennaio 2024 alle ore 20:45 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. La gara è valido come giornata numero 23 del campionato nazionale di Serie C girone C.

La Turris padrona di casa aveva entusiasmato critica e tifosi vincendo le prime tre gare della stagione ma poi non ha saputo confermarsi a quel livello. Tanti pessimi risultati e 4 punti raccolti nelle ultime cinque giornate hanno fatto sprofondare i campani fino al quartultimo posto in classifica con appena 20 punti raccolti fino a questo punto del campionato. Poco meglio ha fatto il Messina che però annovera un andamento inverso. Partito male ha saputo pian piano rialzarsi e oggi con 25 punti in classifica sarebbe fuori dalla zona playout.

Dove vedere Turris-Messina in tv e streaming

Turris-Messina si giocherà sabato 27 gennaio 2024 alle ore 20:45 presso lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

Turris-Messina sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

Turris-Messina probabili formazioni

Turris (3-5-2): Pagno; Serpe, Maestrelli, Esempio; Nicolao, Pugliese, Franco, Scaccabarozzi, Saccani; Maniero, D’Auria.

Allenatore: Menichini.

Messina (4-2-3-1): Fumagalli; Salvo, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Firenze, Franco; Rosafio, Emmausso, Zunno; Plescia.

Allenatore: Modica.

Dove vedere Turris-Messina: all'andata tanti gol e spettacolo