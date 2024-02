Atalanta U23-Vicenza diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone A tra Atalanta U23 e Vicenza con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Atalanta U23-Vicenza in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il match si giocherà sabato 10 febbraio 2024 alle ore 18:30 presso lo Stadio Comunale di Caravaggio. La gara è valida per la giornata numero 25 del campionato nazionale di Serie C girone A.

L'Atalanta U23 alla sua prima stagione dalla nascita sta ben figurando in un girone altamente competitivo. I giovani nerazzurri occupano al momento la 4° posizione in classifica e rientrano stabilmente all'interno della griglia dei playoff per la promozione in Serie B. Appena un punto sotto il Vicenza avversario di questo fine settimana. Per i biancorossi veneti però una stagione non certo entusiasmante visto anche l'obiettivo di inizio campionato. Un Vicenza che tutti si aspettavano infatti a lottare per la prima posizione e per la promozione diretta e che invece dovrà lottare per qualificarsi ai playoff.

Dove vedere Atalanta U23- Vicenza in tv e streaming

Atalanta U23-Vicenza si giocherà sabato 10 febbraio 2024 alle ore 18:30 presso lo Stadio Comunale di Caravaggio. La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

Atalanta U23-Vicenza sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

Atalanta U23-Vicenza probabili formazioni

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Vismara; Varnier, Berto, Ghislansi; Palestra, Gyabuaa, Muhameti, Solcia; Cortinovis (Falleni); Jimenez, Diao.

All. Modesto

L.R.VICENZA (3-4-1-2): Confente; Laezza, Golemic, Cuomo; Talarico, Cavion, Ronaldo, Costa; Proia; Pellegrini, Ferrari.

All. Vecchi