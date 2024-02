Avellino-Casertana, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il derby campano, valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà lunedì 19 febbraio alle ore 20.45. Arbitro della sfida Stefano Nicolini di Brescia.

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio "Partenio-Adriano Lombardi" si disputerà il match Avellino-Casertana valevole per la 27.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al terzo e sesto posto con 45 e 44 punti.

Sono 27 i precedenti i precedenti di questo derby campano che vedono in vantaggio gli irpini per 10-7 e 7 pareggi; nella sfida d'andata giocata al "Pinto" lo scorso 16 ottobre, c'è stato il successo dei Lupi per 2-0, grazie alle reti di Sgarbi al 12' e Marconi al 70'. L'arbitro della sfida sarà Stefano Nicolini della sezione A.I.A. di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Alessandro Parisi di Bari, Quarto ufficiale Andrea Ancora di Roma.

Avellino-Casertana, formazioni ufficiali

AVELLINO (3-4-2-1): Ghidotti; Cionek, Rigione, Frascatore; Cancellotti, De Cristofaro, Armellino, Tito; D'Ausilio, Sgarbi; Patierno.

CASERTANA (3-4-3): Venturi; Sciacca, Celiento, Bacchetti; Calapai, Deli, Toscano, Anastasio; Carretta, Taurino, Tavernelli.

Dove vedere Avellino-Casertana in tv e streaming

Il match Avellino-Casertana sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder), con telecronaca a cura di Gioele Anni. Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra possibilità è quella di NOW, ossia il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione della' gara'incontro a coloro che sottoscrivono il "pacchetto Sport".

16 ottobre 2023, Casertana-Avellino: gli highlights