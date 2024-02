Cesena-Arezzo, streaming gratis e diretta tv Rai Sport, Teleromagna o Sky? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra romagnoli e toscani valevole per la 26.a giornata del campionato di Serie C (girone B), che si disputerà questa sera alle ore 20.45. Arbitro della sfida Giorgio Vergaro di Bari.

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio "Orogel Stadium-Dino Manuzzi", si disputerà il match Cesena-Arezzo, valevole per la 26.a giornata del campionato di Serie C (girone B), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al primo e decimo posto con 62 e 31 punti.

Sono 50 i precedenti complessivi tra le due squadre con quella romagnola avanti per 19-13 e 18 pareggi; nella gara d'andata giocata lo scorso 8 ottobre in terra toscana, successo bianconero per 2-0 con reti di Bumbu al 61' e Ciofi all'82'. L'arbitro della sfida sarà Giorgio Vergaro della sezione A.I.A. di Bari, coadiuvato dagli assistenti Franck Loic Nana Tchato di Aprilia (Latina) e Matteo Cardona di Catania, Quarto Ufficiale Davide Cerea di Bergamo.

Cesena-Arezzo, probabili formazioni

CESENA (3-4-1-2): Pisseri; Pieraccini, Piacentini, Prestia; Donnarumma, Francesconi, Hraiech, Adamo; Berti; Corazza, Shpendi.

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Donti, Polvani, Masetti, Montini; Bianchi, Damiani; Settembrini, Catanese, Pattarello; Gucci.

Dove vedere Cesena-Arezzo in tv e streaming

Il match Cesena-Arezzo sarà visibile su Sky Sport (canale 254 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

ll canale del digitare terrestre Teleromagna (numero 14 in Emilia Romagna), proporrà la sfida in chiaro, ma solamente in differita e più precisamente domani pomeriggio alle ore 15.