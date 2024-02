Dove vedere Perugia Rimini Serie C: diretta tv e streaming su Sky, NOW o Rai?

Per gli uomini di Formisano il primo weekend di febbraio si apre con la sfida alle 18:30 di sabato al Renato Curi, dove ospiteranno un Rimini in leggera ripresa. Il match sarà valido per la 24° giornata di Serie C e sarà possibile vedere Perugia-Rimini sia in diretta tv che in streaming.

Dove vedere Perugia Rimini di Serie C in diretta tv e streaming. Sabato 3 febbraio 2024 alle ore 18:30 Perugia e Rimini si affronteranno in uno degli anticipi della 24° giornata del girone B, entrambe a ciaccia di punti importanti per i loro obiettivi stagionali. Arbitro dell'incontro sarà Daniele Virgilio di Trapani.

Dopo la batosta casalinga subita proprio al Curi per mano del Cesena, il Perugia ha inanellato una serie di 4 vittorie consecutive, segnando in totale ben 10 gol, che hanno catapultato nuovamente la squadra di Formisano ad un passo dal secondo posto del girone B.

Dall'altra parte del campo ci sarà un Rimini in zona playoff leggermente in ripresa ormai da metà gennaio, quando reduce da tre sconfitte di fila ha battuto in casa il Sassari Torres per poi rimanere imbattuta per altri due match in campionato ed ottenere anche una vittoria in Coppa Italia col Catania. Per la squadra di Troise resta comunque il problema trasferte, con appena 7 punti conquistati lontano dal Romeo Neri in tutto il campionato.

Dove vedere Perugia Rimini di Serie C in diretta tv

Per vedere in diretta tv Perugia Rimini bisognerà affidarsi a Sky. È proprio l'emittente satellitare che trasmetterà dalle 18:30 il match del Renato Curi sui canali Sky Calcio, quindi sarà necessario avere o sottoscrivere un abbonamento a Sky. ricapitolando, ecco le coordinate per assistere al match in diretta tv:

Diretta tv Perugia Rimini: Sky

Canale diretta tv: Sky Sport 252

Dove vedere Perugia Rimini di Serie C in streaming

Per quanto riguarda lo streaming di Perugia Rimini il discorso non cambia. Sky mette gratuitamente a disposizione dei suoi abbonati il servizio di Sky Go, che permette di vedere tramite app il match del Renato Curi. L'altra soluzione per vedere Perugia Rimini in streaming è rappresentata da Now Tv, il vero e proprio servizio di streaming di Sky con costi decisamente più contenuti rispetto all'abbonamento standard all'emittente satellitare. Per fruire del servizio, una volta attivato, sarà necessario una connessione internet ed un dispositivo compatibile per scaricare ed installare l'app.

Streaming Perugia Rimini: Sky Go, NOW tv

Probabili formazioni Perugia Rimini sabato 3 febbraio 2024

Formazione Perugia (3-4-1-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Viti; Paz, Torrasi, Iannoni, Lisi; Kouan; Seghetti, Sylla.

Formazione Rimini (4-3-3): Colombo; Lepri, Gorelli, Pietrangeli, Semeraro; Langella, Megelaitis, Leoncini; Lamesta, Cernigoi, Malagrida.