Dove vedere Potenza-Avellino diretta TV e streaming live, Rai Sport o Sky? Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Potenza e Avellino con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Potenza-Avellino in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesa sfida si giocherà il giorno mercoledì 14 febbraio alle ore 20:45 presso lo stadio comunale Alfredo Viviani di Potenza. Il match è valido come turno infrasettimanale della giornata numero 26 del campionato nazionale di Serie C girone C.

Il Potenza reduce da due pareggi consecutivi prova gestire una manciata di punti di vantaggio sulla zona caldissima dei playout. Di fronte ci sarà un Avellino che invece sembra aver alzato bandiera bianca per quanto riguarda la lotta al primo posto del girone che vale la promozione diretta in Serie B. Gli irpini infatti con 3 punti messi a referto nelle ultime 3 gare hanno visto scappare la Juve Stabia a +10.

Potenza-Avellino probabili formazioni

POTENZA (3-5-2): Alastra; Armini, Sbraga, Maddaloni; Hadziosmanovic, Saporiti, Schiattarella, Candellori, Pace; Gagliano, Caturano.

All.: Marchionni.

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Frascatore, Cionek, 46' Dall’Oglio; Cancellotti,Armellino, De Cristofaro, D’Ausilio, Tito; Marconi, Gori.

All. Pazienza

Dove vedere Potenza-Avellino in TV e streaming

Potenza-Avellino si giocherà il giorno mercoledì 14 febbraio alle ore 20:45 presso lo stadio comunale Alfredo Viviani di Potenza. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Non è prevista la trasmissione in diretta televisiva della sfida in chiaro.

Potenza-Avellino, il match dello scorso anno