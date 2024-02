Gubbio-Virtus Entella diretta tv e streaming live, Rai Sport o Sky? Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone B tra Gubbio e Virtus Entella con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Dove vedere Gubbio-Virtus Entella in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'atteso incontro si giocherà lunedi 19 Febbraio alle ore 20:30 presso lo stadio comunale Pietro Barbetti di Gubbio. La gara è valida per la giornata numero 27 del campionato nazionale di Serie C girone B.

Il Gubbio è reduce da una sconfitta a Carrara nell'ultimo turno che ha interrotto una serie di quattro successi consecutivi. Gli umbri al momento sono in piena bagarre per la conquista delle posizioni nobili della classifica e per un posto nei playoff promozione. Più indietro la Virtus Entella che non vince dalla prima gara del 2024 e che rischia di vedersi scivolare fuori dalle posizioni che garantiscono l'accesso agli spareggi per la promozione in Serie B.

Gubbio-Virtus Entella probabili formazioni

GUBBIO (4-3-1-2): Greco; Corsinelli, Tozzuolo, Signorini, Mercadante; Mercati, Casolari, Chierico; Di Massimo; Desogus, Udoh.

All. Braglia

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): De Lucia; Zappella, Parodi, Manzi, Bonini; Tascone, Petermann, Corbari; Meazzi; Santini, Zamparo.

All. Gallo

Dove vedere Gubbio-Entella in tv e streaming

Gubbio-Virtus Entella si giocherà lunedi 19 Febbraio alle ore 20:30 presso lo stadio comunale Pietro Barbetti di Gubbio. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Sarà possibili seguire la diretta del match in chiaro anche su Rai Sport a partire dalle ore 20:00.

Dove vedere Gubbio-Entella: la sfida ai playoff dello scorso anno