Mantova-Triestina, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match Mantova-Triestina valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie C (girone A), che si disputerà venerdì 9 febbraio alle ore 20.45. Arbitro della sfida Simone Galipò di Firenze.

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio "Daniele Martelli" si disputerà il match Mantova-Triestina valevole per per la 25.a giornata del campionato di Serie C (girone A), che in classifica vede le due squadre rispettivamente al primo e terzo posto con 57 e 46 punti.

Sono 44 i precedenti totali con gli alabardati avanti per 20-11 e 14 pareggi; nella gara d'andata giocata lo scorso 29 settembre al "Nereo Rocco" con vittoria dei padroni di casa per 1-0, grazie alla rete di Pedone al 39'. L'arbitro della sfida sarà Simone Galipò della sezione A.I.A di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Marco Cerilli di Latina, Quarto Ufficiale Emanuele Frascaro di Firenze.

Mantova-Triestina, probabili formazioni

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi, Cavalli, Celesia; Trimboli; Burrai, Giacomelli; Bragantini, Galuppini, Mensah.

TRIESTINA (4-3-3): Matosevic, Germano, Struna, Malomo, Petrasso, Gunduz, Correia, Vallocchia, D’Urso, Redan, Lescano.

Dove vedere Mantova-Triestina in tv e streaming

Il match Mantova-Triestina sarà visibile su Sky Sport Max (canale 203 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

La Gol Collection della 24° giornata del Girone A (VIDEO)