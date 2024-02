Monopoli-Avellino, streaming gratis e diretta TV Antenna Sud o Sky Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra pugliesi e campani, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà sabato 3 febbraio (ore 20.45). Arbitro dell'incontro Matteo Centi di Terni.

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio "Vito Simone Veneziani" si disputerà il match Monopoli-Avellino, valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica le due squadre rispettivamente con 23 e 41 punti, al sedicesimo e secondo posto.

Sono quattro i precedenti in terra pugliese con bilancio in perfetta parità: un successo ciascuno e due pareggi; nella sfida d'andata giocata lo scorso 4 ottobre al "Partenio", c'è stata la vittoria irpina per 3-0, idem nel primo turno di Coppa Italia (23 settembre), con il "Lupi" vincitori per 4-0. L'arbitro della sfida sarà Matteo Centi della sezione A.I.A. di Terni, coadiuvato dagli assistenti Davide Merciari di Rimini e Simone Della Mea di Udine, Quarto Ufficiale Erminio Cerbasi di Arezzo.

Monopoli-Avellino, probabili formazioni

MONOPOLI (3-4-1-2): Gelmi; Fazio, Bizzotto, Ferrini; Viteritti, De Risio, Hamlili, La Vardera; Borello; Arioli, Tommasini.

AVELLINO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo, De Francesco, Messori; Badje, Ravasio, Vitale.

Dove vedere Monopoli-Avellino in tv e streaming

Il match Monopoli-Avellino sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di NOW.