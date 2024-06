Padova-Lucchese, streaming gratis e diretta TV Rai Sport o Sky Sport? Dove vedere Coppa Italia

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra veneti e toscani , valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C, che si disputerà questa sera alle ore 19. Arbitro dell'incontro Andrea Zanotti di Rimini.

Questa sera alle ore 19 allo stadio "Euganeo" si disputerà il match Padova-Lucchese, valevole la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C, con le due squadre che in classifica si trovano rispettivamente con 61 (i veneti nel girone A) e 32 punti (i toscani nel girone B). Nella gara d'andata giocata in terra toscana lo scorso 24 gennaio, i rossoneri hanno vinto per 1-0 con rete di Yeboah al 34'.

Sono 23 i precedenti in Veneto che vedono i biancoscudati avanti per 12-4 e 7 pareggi; se al termine dei 90 minuti, il Padova dovesse essere in vantaggio di misura, si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Chi avrà la meglio, nella doppia finale (19 marzo e 2 aprile), affronterà la vincente dell'altra semifinale che vedrà opposte Catania-Rimini (andata 1-0 per i romagnoli).

L'arbitro della sfida sarà Andrea Zanotti della sezione A.I.A. di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati di Seregno (Monza e Brianza) e Massimiliano Starnini di Viterbo, Quarto Ufficiale Luca De Angeli di Milano.

Padova-Lucchese, formazioni ufficiali

PADOVA (4-3-3): Zanellati; Delli Carri, Belli, Radrezza, Dezi; Villa, Capelli, Cretella; Faedo, Tordini, Zamparo.

LUCCHESE (3-4-3): Coletta; Tiritiello, Rizzo Pinna; Tumbarello, Disanto, Quirini, Sabbione; Benassai, Cangianiello, Visconti, Magnaghi.

Dove vedere Padova-Lucchese in tv e streaming

Il match di Coppa Italia tra Padova-Lucchese sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale. 254 del decoder), con telecronaca a cura di Sabino Palermo. Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

24 gennaio, Lucchese-Padova 1-0: gli highlights