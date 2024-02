Renate-Vicenza diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone A tra Renate e Vicenza con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Renate-Vicenza in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il match si giocherà sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16:15 presso lo Stadio Città di Meda. L'atteso incontro è valevole per la giornata numero 27 del campionato nazionale di Serie C girone A.

Il Renate cerca di dare seguito alla vittoria ottenuta nell'ultimo turno di campionato e arrivata al termine di un periodo difficile. Al momento i neroazzurri occupano la 12° posizione in classifica staccati di 3 lunghezze da quel decimo posto che può valere l'accesso ai playoff. Di fronte avranno un Vicenza in forte crescita ma ormai irrimediabilmente staccato dal Mantova capolista e quindi fuori dai giochi per la promozione diretta in Serie B.

Renate-Vicenza probabili formazioni

Renate (3-5-2): Fallani; Bosisio, Alcibiade, Vimercati; Anghileri, Baldassin, Vassallo, D'Orsi; Bocalon, Sorrentino.

Vicenza (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Fantoni, Sandon; Talarico, Rossi, Tronchin, Costa; Della Morte; Ferrari, Pellegrini.

Dove vedere Renate-Vicenza in tv e streaming

Renate-Vicenza si giocherà sabato 17 febbraio 2024 alle ore 16:15 presso lo Stadio Città di Meda. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Dove vedere Renate-Vicenza: il match dell'andata