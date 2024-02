Serie C, colpo Fiorenzuola a Trento (0-2). Corsa alla salvezza riaperta nel girone A

Al Briamasco i gol di Di Gesù e Seck rilanciano i rossoneri in zona playout. La squadra di Tabbiani sale a 22 punti, a -5 dagli avversari di giornata, in crisi sempre più nera. Gli Aquilotti, senza successi da sei partite, possono recriminare sull'ingenua espulsione di Italeng a inizio ripresa

Colpaccio del Fiorenzuola a Trento nel Monday Night della quinta di ritorno del girone A di Serie C e carte che si rimescolano nella lotta salvezza. La squadra di Tabbiani passa 2-0 al Briamasco grazie a un contestato gol in mischia di Di Gesù a metà ripresa, prima del raddoppio di Seck in pieno recupero, e sale a 22 punti. Terza vittoria esterna della stagione per gli emiliani, la seconda consecutiva dopo quella in casa dell’Albinoleffe, fresca di scalpo alla capolista Mantova.

Follia Italeng: il Trento ora trema

I valdardesi rispondono quindi al successo del Novara in casa della Giana Erminio, rilanciandosi in zona playout, ma soprattutto allargando il fronte delle squadre coinvolte nella bassa classifica. Cinque lunghezze più su c’è infatti la coppia formata dallo stesso Trento, alla quarta sconfitta nelle ultime sei gare, e dalla Pergolettese, ma non possono stare tranquille neppure Renate e Arzignano a 29 punti. Per Tabbiani sono 8 i punti raccolti nelle cinque partite sulla panchina del Fiorenzuola, dove è tornato a Capodanno prendendo il posto di Francesco Turrini. Partita condizionata dalla clamorosa ingenuità del difensore del Trento Jonathan Italeng, che si è fatto espellere per doppia ammonizione in avvio di ripresa. L'attaccante si è fatto ammonire una prima volta al 35’ per una sbracciata su Cremonesi e poi all’inizio del secondo tempo per un fallo di mano. L’episodio ha segnato la svolta di un match fino a quel momento equilibrato e discretamente intenso, che comunque il Fiorenzuola aveva interpretato meglio.

Trento-Fiorenzuola 0-2: Di Gesù fa volare Tabbiani

A dispetto di una classifica peggiore, infatti, gli ospiti hanno giocato con più ordine tattico e con più coraggio, sfiorando la rete nel primo tempo due volte con lo stesso Di Gesù, in mischia, e rischiando solo su un tiro dalla distanza di Giannotti. Dopo l’espulsione i rossoneri hanno aumentato ulteriormente i giri del motore e dopo una clamorosa doppia occasione sprecata da Ceravolo e D’Amico, al 22’ è arrivato il gol-partita. Trento anche sfortunato: lesto Di Gesù a calciare verso la porta di Russo, ma decisiva è stata la deviazione di Barison. Vane le proteste degli Aquilotti per un presunto fallo di Ceravolo su Ferri. La girandola di cambi di Tabbiani e Moll Moll non ha cambiato le sorti del match. Bravo comunque il Fiorenzuola a non abbassarsi mai troppo, complici le sostituzioni offensive del tecnico. Trento pericoloso solo con un tentativo da fuori di Anastasia, poi al 95’ in ripartenza Seck, entrato da pochi secondi, sigilla la gara raccogliendo un tiro di Anelli respinto.

Trento-Fiorenzuola 0-2, il tabellino

Marcatori: 66’ Di Gesù; 95’ Seck

Trento (4-3-3): Russo; Barison (76’ Terrani), Ferri, Obaretin (69’ Puletto), Frosinini; Di Cosmo, Sangalli, Giannotti (76’ Cappelletti); Anastasia, Spalluto (65’ Caccavo), Italeng, All.: J. Moll Moll.

Fiorenzuola (4-3-3): Sorzi; Sussi, Cremonesi, Potop, Maffei (90’ Seck); Di Gesù, Mora, Oneto (75’ Gonzi); D’Amico (81’ Nelli), Ceravolo (75’ Alberti), Morello (90’ Brogni). All.: L. Tabbiani.

Arbitro: Ceriello (Chiari)

Ammoniti: Obaretin, Maffei, Italeng, Sangalli, Sussi, Cappelletti

Espulso: Italeng al 47’ per doppia ammonizione