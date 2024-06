Serie C, dove vedere Monterosi Tuscia-Avellino: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

In programma la 28° giornata del campionato di Serie C 2023/24. Monterosi Tuscia e Avellino si affrontano oggi, Domenica 25 febbraio, ore 18:30, allo "Stadio Gaetano Bonolis" di Teramo. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Monterosi Tuscia-Avellino? Si gioca allo "Stadio Gaetano Bonolis" di Teramo, con calcio d'inizio in programma oggi, Domenica 25 febbraio 2024, alle ore 18:30. La gara è valida per la 28° giornata del Girone C.

EVENTO MONTEROSI TUSCIA-AVELLINO



Serie C NOW 2023/24

Girone C



28° Giornata LUOGO TERAMO



Stadio Gaetano Bonolis DATA Domenica 25 febbraio 2024 ORE 18:30 ARBITRI ARBITRO

Michele Delrio

Sezione AIA di Reggio Emilia



ASSISTENTE 1

Andrea Cravotta

Sezione AIA di Città di Castello



ASSISTENTE 2

Antonio D'Angelo

Sezione AIA di Perugia



IV UFFICIALE

Matteo Cavacini

Sezione AIA di Lanciano

Serie C, dove vedere Monterosi Tuscia-Avellino?

Monterosi Tuscia-Avellino viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Monterosi Tuscia-Avellino, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Monterosi Tuscia-Avellino, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Monterosi Tuscia-Avellino, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Monterosi Tuscia-Avellino, dove vedere?



Emittenti Monterosi Tuscia-Avellino, dove vedere?



Canali Monterosi Tuscia-Avellino

Diretta TV su: Sky Sky Sport

Canale 251 Monterosi Tuscia-Avellino

Live Streaming su: Sky Sky Go



skygo.sky.it Monterosi Tuscia-Avellino

Live Streaming su: NOW NOW



nowtv.it

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Monterosi Tuscia-Avellino

Probabili formazioni



MONTEROSI TUSCIA



4-4-2 Monterosi Tuscia-Avellino

Probabili formazioni



AVELLINO



4-3-3 12

Andrea Rigone 22

Simone Ghidotti 23

Simone Sini 14

Tommaso Cancellotti 33

Emmanuel Mbende 38

Paolo Frascatore 27

Roberto Crivello 16

Michele Rigione 4

Francesco Verde 94

Daniele Liotti 21

Lorenzo Gavioli 21

Marco Armellino 25

Mirko Gori 24

Antonio De Cristofaro 30

Filippo Tolomello 96

Michele Rocca 32

Fabio Scarsella 7

Michele D'Ausilio 91

Michele Vano 9

Cosimo Francesco Patierno 9

Umberto Eusepi 11

Lorenzo Sgarbi Coach



Cristiano Scazzola Coach



Michele Pazienza

Presentazione

Due obiettivi opposti che s'intrecciano in un delicato incontro per le sorti di entrambe le compagini. Il Monterosi Tuscia esce rigenerato dall'ultimo confronto del Girone C di terza divisione, con la vittoria di platino ottenuta in trasferta contro uno scorbutico Audace Cerigngnola, grazie alle reti di Danilo Piroli e di Umberto Eusepi, quest'ultimo alla sua prima marcatura; tre punti che valgono ancora di più per gli uomini di coach Cristiano Scazzola, se si considera che buona parte della seconda frazione di gioco è stata affrontata in inferiorità numerica, complice l'espulsione proprio del primo marcatore della gara. Con questo risultato pieno, ottenuto dopo un digiuno di vittorie di oltre un mese, la formazione viterbese acquista ossigeno puro in classifica, staccandosi di due lunghezze dal fanalino di coda, il Brindisi, e portandosi penultimo a 19 punti, in corsa per i Play Out.

L'Avellino, una delle candidate alla vittoria finale del torneo, sta riprendendo quota dopo alcuni scivoloni interni, contro Sorrento e ACR Messina, che l'hanno visto allontanarsi dalla capolista Juve Stabia. L'ultimo successo su una diretta rivale, la Casertana, ha ridato morale e fiducia al gruppo guidato dal coach Michele Pazienza, con un 2-1 al "Partenio - Lombardi" che ha proiettato gli irpini al terzo posto in classifica con 48 punti, a una lunghezza dal Picerno e sette dalle "Vespe Gialloblù".

Paradossalmente, i "Lupi Biancoverdi" si sono comportati molto meglio nel "formato trasferta" rispetto al rendimento casalingo, con 9 vittorie ottenute su 13 incontri fin qui disputati, registrando la migliore performance del Girone C lontano dalle "mura amiche", grazie ai 28 punti conquistati, oltre che il miglior attacco (22 reti realizzate) e la miglior difesa (soltanto 7 quelle subite). L'ultima sconfitta esterna, difatti, risale al 26 novembre scorso conto il Picerno. Assenze importanti tra le fila dell'Avellino: non saranno a disposizione, tra tutti, Luca Patierno e Fabio Tito.

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.