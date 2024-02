Sestri Levante-Perugia diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone B tra Sestri Levante e Perugia con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Andiamo a scoprire dove vedere Sestri Levante-Perugia in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà venerdi 9 febbraio 2024 alle ore 20:45 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli. Il match è valevole come anticipo della giornata numero 25 del campionato nazionale di Serie C girone B.

Il Sestri Levante neopromosso dalla Serie D sta percorrendo una stagione che ricalca le ambizioni di inizio anno. I liguri stanno lottando con tutte le loro per la permanenza tra i professionisti senza dover passare dai difficilissimi playout. Il Perugia al contrario non sta disputando la sua miglior stagione e l'ambizione della promozione diretta in Serie B è già naufragata anche a causa dello straordinario cammino del Cesena capolista. Gli umbri occupano al momento la 3° posizione in classifica e guidano il treno delle squadre che insegue la coppia Cesena-Torres con i sardi che sembrano aver rallentato e non di poco la loro marcia.

Dove vedere Sestri Levante-Perugia in tv e streaming

Sestri Levante-Perugia si giocherà venerdi 9 febbraio 2024 alle ore 20:45 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli. La gara non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente televisiva nazionale.

Sestri Levante-Perugia sarà però trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

Sestri Levante-Perugia probabili formazioni

SESTRI LEVANTE (4-3-2-1): Anacoura; Podda, Pane, Oliana, Vasco Regini; Sandri, Parlanti, Candiano (Raggio Garibaldi); Forte, Omoregbe; Fossati (Gala).

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Lewis, Angella, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Kouan; Sylla, Seghetti.