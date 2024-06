Taranto-Catania, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra pugliesi e siciliani valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà sabato 24 febbraio (ore 16.15). Arbitro dell'incontro Silvia Gasparotti di Rovereto.

Oggi pomeriggio alle ore 16.45 allo stadio "Erasmo Iacovone" si disputerà il match Taranto-Catania, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al 5° e 13° posto con 46 e 34 punti.

Sono 33 i precedenti in terra pugliese che vedono i padroni di casa in vantaggio per 15-5 e tredici pareggi; nella sfida d'andata giocata al al "Massimino" lo scorso 22 ottobre ha visto il successo dei siciliani per 1-0, grazie alla rete di Di Carmine al 66'. L'arbitro della sfida sarà Silvia Gasperotti di Rovereto (Trento), coadiuvato dagli assistenti Alessio Miccoli di Lanciano ed Edoardo Maria Brunetti di Milano, Quarto Ufficiale Stefano Nicolini di Brescia.

Taranto-Catania, probabili formazioni

TARANTO (4-3-3): Vannucchi; Riggio, Miceli, Valietti, Ferrara; Miceli, Calvano, Zonta; Kanoute, Simeri, Panico.

CATANIA (4-4-1-1): Albertoni; Bouah, Quaini, Monaco, Castellini; Chiricò, Welbeck, Tello, Cicerelli; Peralta; Di Carmine.

Dove vedere Catania-Taranto in tv e streaming

Il match Catania-Taranto sarà visibile su Sky Sport (canale 254 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

La sfida dello "Iacovone" si potrà seguire anche in chiaro su Sestarete TV (canale 81 del digitale terrestre in tutta la Sicilia). Una nuova esclusiva, realizzata in collaborazione con DomusBet.Tv e con la redazione di Catanista.

4 ottobre 2023, Catania-Taranto 1-0: gli highlights