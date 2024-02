Trento-Fiorenzuola diretta tv e streaming live, Sky o Rai Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone A tra Trento e Fiorenzuola con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Trento-Fiorenzuola in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà lunedi 5 febbraio 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Briamasco di Trento. L'importante incontro è valido come posticipo della 24° giornata del campionato nazionale di Serie C girone A.

Classico match di bassa classifica tra due squadre impegnate nella lotta per non retrocedere e abbandonare la categoria professionistica. Il Trento padrone di casa con 27 punti occupa la 16° posizione della classifica e spera di ottenere un risultato pieno per abbandonare le posizioni coinvolte nei playout. Il Fiorenzuola invece è al momento terzultimo e molto staccato. Si tratta di una delle ultime possibilità per provare a vincere e ridurre lo svantaggio con le squadre che stanno davanti per continuare a sperare in una salvezza senza passare dagli spareggi.

Dove vedere Trento-Fiorenzuola in tv e streaming

Trento-Fiorenzuola si giocherà lunedi 5 febbraio 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Briamasco di Trento. Il matc sarà trsmesso in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport a partire dalle ore 20:30.

Trento-Fiorenzuola sarà anche trasmessa come sempre in diretta televisiva sui canali dedicati alla Serie C di Sky Sport. In alternativa si può seguire l'appuntamento in streaming live su Sky GO (gratis per gli abbonati Sky da almeno un anno) e su NOW TV.

Trento-Fiorenzuola probabili formazioni

TRENTO: Russo; Trainotti, Ferri, Obaretin; Frosinini, Di Cosmo, Sangalli, Giannotti; Terrani, Attys (Petrovic), Italeng.

All. Cuzzolin

FIORENZUOLA: Sorzi, Maffei, Potop, Bondioli, D'Amico, Oneto, Ceravolo, Sussi, Morello, Mora, Di Gesù.

All. Tabbiani