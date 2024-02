Turris-Foggia diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Turris e Foggia con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Turris-Foggia in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà domenica 11 febbraio 2024 alle ore 18:30 presso lo Stadio Comunale Amerigo Liguori di Torre del Greco in provincia di Napoli. Il match molto atteso è valevole per la giornata numero 25 del campionato nazionale di Serie C girone C.

Entrambe le compagini navigano nelle zone calde della classifica e dopo un inizio di stagione incoraggiante stanno attraversando un gravissimo periodo di crisi che rischia di compromettere seriamente la stagione. La Turris ha ottenuto appena 1 punto nelle ultime 5 partite giocate e ha nella sfida di domenica una delle ultime opportunità per accorciare in classifica. Una zona playout di cui fa parte anche il Foggia che rischia di restare invischiata nella lotta per non retrocedere dopo che le aspettative di inizio stagione erano state ben altre.

Dove vedere Turris-Foggia in tv e streaming

Turris-Foggia si giocherà domenica 11 febbraio 2024 alle ore 18:30 presso lo Stadio Comunale Amerigo Liguori di Torre del Greco. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Non è prevista la trasmissione in diretta televisiva della sfida in chiaro.

Turris-Foggia, probabili formazioni

TURRIS (4-2-3-1): Marcone; Saccani, Cocetta, Panelli, Nicolao; Scaccabarozzi, Pugliese; Scaccabarozzi; Cum, Giannone, Nocerino; Jallow.

All. Leonardo Menichini.

FOGGIA (4-3-3): Perina; Salines (Vezzoni), Riccardi, Carillo, Rizzo; Tenkorang, Marino, Tascone; Tonin, Santaniello, Millico.

All. Mirko Cudini

Turris-Foggia 3-1, lo scorso anno vittoria dei campani