ACR Messina-Foggia, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Presentazione e tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming il match ACR Messina-Foggia, valido per la 33.a giornata del girone C del campionato di Serie C e che si giocherà sabato 23 marzo alle ore 14 allo stadio "San Filippo-Franco Scoglio"

Sabato 23 marzo, alle ore 14, allo stadio "San Filippo-Franco Scoglio", si disputerà il match ACR Messina-Foggia, valido per la 33.a giornata del girone C del campionato di Serie C. Prima di scoprire dove vedere ACR Messina-Foggia in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

L' ACR Messina ha 41 punti (10 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte) e viene da due pareggi consecutivi contro Benevento e Latina, entrambi terminati 1-1. Il Foggia, invece, ha 42 punti (11 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte) ed è reduce dalla vittoria dello "Zaccheria" contro la Juve Stabia (2-1).

ACR Messina-Foggia sarà diretta da Fabio Rosario Luongo di Napoli, coaudiuvato da Nicolò Moroni di Treviglio ed Elia Tini Brunozzi di Foligno. Il quarto uomo sarà Emanuele Ceriello di Chiari.

Dove vedere ACR Messina-Foggia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match ACR Messina-Foggia, valido per la 33.a giornata del girone C del campionato di Serie C, non dovrebbe essere trasmesso in chiaro su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata) ma sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 254 (satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.