Avellino-Brindisi, streaming gratis e diretta TV Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming match tra campani e pugliesi, valevole per la trentduesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà sabato 16 marzo (ore 18.30). Arbitro dell'incontro Valerio Pezzopane di L'Aquila.

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio "Partenio-Adriano Lombardi" si disputerà il match Avellino-Brindisi, valevole per la 32.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al quarto ed ultimo posto con 54 e 19 punti.

Sono 18 i precedenti complessivi con i pugliesi avanti per 8-5 e cinque pareggi; nella gara d'andata giocata al "Fanuzzi" lo scorso 12 novembre, gli irpini si sono imposti con un rotondo 4-0, grazie alla doppietta di Gori e reti di Mulè e Sannipoli. L'arbitro della sfida sarà Valerio Pezzopane della sezione di L'Aquila, coadiuvato dagli assistenti Michele Decorato di Cosenza e Vittorio Consonni di Treviglio (Bergamo), Quarto Ufficiale Filippo Balducci di Empoli (Firenze).

Avellino-Brindisi, formazioni ufficiali

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, Rocca, D'Ausilio; Patierno, Gori.

BRINDISI (3-5-2): Antonino; Monti, Gorzelewski, Speranza, Bunino, Bonnin, Valenti, Guida, Labriola, Falbo, Bagatti.

Dove vedere Avellino-Brindisi in tv e streaming

Il match di campionato tra Avellino-Brindisi sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 253 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

L'incontro si potrà vedere anche in chiaro sul canale Antenna Sud Extra (numero 92 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata), ma solamente in differita e più precisamente domenica 17 alle ore 11.30.

12 novembre 2023, Brindisi-Avellino 0-4: gli highlights