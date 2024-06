Benevento-Foggia, streaming gratis e diretta TV Antenna Sud o Sky Sport? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra campani e pugliesi valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà sabato 2 marzo (ore 20.45). Arbitro dell'incontro Roberto Lovison di Padova.

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio "Ciro Vigorito" si disputerà il match Benevento-Foggia, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al 2° e 14° posto con 51 e 35 punti.

Sono 33 i precedenti complessivi che vedono i pugliesi avanti per 11-6 e 16 pareggi; lla gara d'andata giocata allo "Zaccheria" lo scorso 26 ottobre ha registrato il pareggio a reti bianche. L'arbitro della sfida sarà Roberto Lovison della sezione A.I.A. di Padova, coadiuvato dagli assistenti Davide Conti di Seregno (Monza e Brianza) e Michele Decorato di Cosenza, Quarto Ufficiale Alberto Ruben Arena di Torre del Greco (Napoli).

Benevento-Foggia, probabili formazioni

BENEVENTO (3-4-1-2): Paleari; Berra, Capellini, Pastina; Improta, Nardi, Pinato, Masciangelo; Ciciretti; Starita, Lanini

FOGGIA (4-3-3): Perina; Salines, Ercolani, Carillo, Silvestro; Tascone, Odjer, Vezzoni; Rolando, Santaniello, Millico.

Dove vedere Benevento-Foggia in tv e streaming

Il match Benevento-Foggia sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

L'incontro sarà visibile anche in chiaro (no streaming), sul canale del digitale terrestre Antenna Sud (numero 14 in Puglia e Basilicata).

26 ottobre, Foggia-Benevento 0-0: gli highlights