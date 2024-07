Cesena-Pescara, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra romagnoli e abruzzesi valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie C (girone C), che si disputerà sabato 30 marzo (ore 16.15). Arbitro dell'incontro Andrea Calzavara di Varese.

Oggi pomeriggio alle ore 16.15 allo stadio "Orologe - Dino Manuzzi" si disputerà il match Cesena-Pescara, valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie C (girone B), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al primo e sesto posto con 83 e 48 punti.

Sono 22 i precedenti in terra romagnola che vedono i padroni di casa in vantaggio per 8-3 e otto pareggi; la sfida dell'andata giocata lo scorso 25 novembre all'"Adriatico" ha visto la vittoria bianconera per 1-0, grazie alla rete di Shpendi al 25'. L'arbitro della sfida sarà Andrea Calzavara della sezione A.I.A. di Varese, coadiuvato dagli assistenti Fabio Catani di Fermo e Cosimo Schirinzi di Casarano (Lecce), Quarto Ufficiale Thomas Bonci di Pesaro.

Se il Cesena dovesse vincere contro il Pescara e la Torres non battere il Gubbio, la squadra di mister Domenico Toscano, sarà promossa aritmeticamente in Serie B, con quattro giornata d'anticipo.

Cesena-Pescara, probabili formazioni

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Silvestri, Prestia, Piacentini; Adamo, Varone, Francesconi, David; Berti, Shpendi, Ogunseye.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale, Milani; Aloi, Dagasso, Franchini; Merola, Cuppone, Cangiano.

Dove vedere Cesena-Pescara in tv e streaming

Il match di campionato tra Cesena-Pescara sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 251 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

L'incontro del "Manuzzi" si potrà seguire anche in chiaro e più precisamente su Rete8, canale numero 10 nelle regioni di Abruzzo e Molise.

25 novembre 2023, Pescara-Cesena 0-1: gli highlights