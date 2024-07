Dove vedere Carrarese-Perugia diretta tv in chiaro e streaming gratis

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone B tra Carrarese e Perugia con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Carrarese-Perugia in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà giovedi 28 marzo 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio dei Marmi di Carrara. Il match è valevole come anticipo della giornata numero 34 del campionato nazionale di Serie C girone B.

Carrarese e Perugia si giocano in questo scontro diretto le loro possibilità di raggiungere il 3° posto in classifica, ultimo obiettivo stagionale possibile per entrambe le compagini. I toscani stanno disputando una stagione sopra le righe e sperano di ottenere un risultato positivo in questo scontro diretto. Per il Perugia la necessità di uscire indenne dallo Stadio dei Marmi per non veder fuggire a +5 i rivali per il 3° posto nella classifica del girone.

Dove vedere Carrarese-Perugia in tv e streaming

Carrarese-Perugia si giocherà giovedi 28 marzo 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio dei Marmi di Carrara. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Carrarese-Perugia probabili formazioni

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve, Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Zuelli, Capezzi, Cicconi; Della Latta, Panico; Capello.

Allenatore: Calabro.

PERUGIA (3-4-1-2): Abibi, Mezzoni, Lewis, Souare; Paz, Torrasi, Agosti, Cancellieri; Kouan; Sylla, Seghetti.

Allenatore: Formisano.