Dove vedere Cesena-Entella, streaming gratis e diretta TV Teleromagna o Sky Sport?

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il match tra romagnoli e liguri valevole per la 29.a giornata del campionato di Serie C (girone B), che si disputerà questa sera alle ore 20.45. Arbitro della sfida Luca Cherchi di Carbonia.

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio "Orogel-Dino Manuzzi" si disputerà il match Cesena-Entella, valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie C (girone B), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al primo e dodicesimo posto con 71 e 34 punti.

Sono tredici i precedenti complessivi con i romagnoli avanti per 6-5 e due pareggi, con quest'ultimi che nella gara d'andata giocata in Liguria, lo scorso novembre 16 novembre, hanno vinto per 1-0, grazie alla rete di Donnarumma al 18'. L'arbitro della sfida sarà Luca Cherchi della sezione A.I.A. di Carbonia, coadiuvato dagli assistenti Francesco Romano di Isernia e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore (Napoli), Quarto Ufficiale Andrea Migliorini di Verona.

Cesena-Entella, probabili formazioni

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Varone, Donnarumma D.; Shpendi C., Berti; Corazza

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Portanova; Garattoni, Corbari, Petermann, Lipani, Zappella; Giovannini, Santini.

Dove vedere Spal-Cesena in tv e streaming

Il match Spal-Cesena sarà visibile su Sky Sport (canale 251 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Il canale del digitare terrestre Teleromagna (numero 14 in Emilia Romagna), protrebbe proporre la sfida in chiaro, ma solamente in differita. Vi faremo sapere quando ci saranno aggiornamenti a riguardo.

16 novembre, Entella-Cesena 0-1: gli highlights