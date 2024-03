Juve Stabia-Messina diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Juve Stabia e Messina con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Juve Stabia-Messina in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà sabato 30 marzo alle ore 16:15 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. Si tratta della giornata numero 34 del campionato nazionale girone C di Serie C.

La Juve Stabia cerca l'ennesima vittoria stagionale per avvicinarsi definitivamente alla promozione in Serie B. Un traguardo che sembra ormai nell'aria e cha attende soltanto la conferma dell'aritmetica per dare il via ai festeggiamenti. Di fronte ci sarà un Messina che non vince da quattro turni e teme di poter ripiombare verso lo spettro dei playout per la retrocessione. Una gara dall'esito tutt'altro che scontato e che racchiude in se tutti i criteri per essere un grande match.

Dove vedere Juve Stabia-Messina in tv e streaming

Juve Stabia-Messina si giocherà sabato 30 marzo alle ore 16:15 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Juve Stabia-Messina probabili formazioni

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Andreoni, Bachini, Bellich, Mignanelli; Romeo, Leone, Meli; Piscopo; Candellone, Adorante. Allenatore: Pagliuca

Messina (4-2-3-1): Fumagalli; Lia, Pacciardi, Dumbravanu, Ortisi; Firenze, Franco; Ragusa, Emmausso, Rosafio; Zunno. Allenatore: Modica.