Padova-Vicenza, streaming gratis e diretta TV Rai Sport o Sky? Dove vedere Serie C

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il derby veneto valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C (girone A), che si disputerà mercoledì 6 marzo alle ore 20.45. Arbitro dell'incontro Valerio Crezzini di Siena.

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio "Euganeo" si disputerà il match Padova-Vicenza, valevole per la 30.a giornata del campionato di Serie C (girone A), che vede in classifica le due squadre rispettivamente al secondo e terzo posto con 64 e 49 punti.

Sono 56 i precedenti complessivi di questo derby veneto con i biancoscudati avanti per 24-18 e 14 pareggi; nella sfida d'andata giocata al "Romeo Menti" lo scorso 29 ottobre, l'incontro è terminato per 1-1. L'arbitro della sfida sarà Valerio Crezzini della sezione A.I.A di Siena, coadiuvato dagli assistenti Simone Biffi di Treviglio (Bergamo) e Franck Loic Nana Tchato di Aprilia (Latina), Quarto Ufficiale Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo.

Padova-Vicenza, probabili formazioni

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Faedo, Delli Carri, Favale; Fusi, Crisetig, Varas; Liguori, Bortolussi, Valente

VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; Talarico, Ronaldo, Tronchin, Costa; Della Morte; Rolfini, Ferrari.

Dove vedere Padova-Vicenza in tv e streaming

Il match di campionato tra Padova-Vicenza sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale. 252 del decoder). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare (da più di un anno) ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

29 ottobre, Vicenza-Padova 1-1: gli highlights