Serie C, Albinoleffe-Pro Sesto: le probabili formazioni. Le scelte di Lopez e Angellotti

Sabato 23 marzo alle 14 a Zanica si gioca per la quattordicesima di ritorno del girone A. Seriani a caccia di punti per assicurarsi la salvezza e entrare nei playoff, ma la squadra di Angellotti non può permettersi passi falsi nella difficile corsa verso i playout

Sabato 23 marzo, alle ore 14, si disputerà la partita Albinoleffe-Pro Sesto, valida per la 33a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Giovanni Lopez e Daniele Angellotti si affronteranno all’Albinoleffe Stadium di Zanica per un derby lombardo tra due squadre con esigenze di classifica molto diverse.

Serie C, Albinoleffe-Pro Sesto: come c’arrivano le due squadre

I numeri indicano nell’Albinoleffe la classica formazione di metà classifica. Dieci vittorie e undici sconfitte, medesimo differenziale tra gol fatti e subiti e un vantaggio di sei punti sulla zona playout, non ancora rassicurante, ma che permette di guardare in alto e a quel punticino da rosicchiare sul 10° posto, l’ultimo utile per entrare nei playoff. Alla 12a stagione consecutiva in terza serie i bergamaschi hanno centrato l’obiettivo minimo, quello di evitare un’annata tribolata come la scorsa, conclusa con la salvezza ai playout contro il Mantova. Opposto il cammino della Pro Sesto, che dopo l’inattesa cavalcata di vertice dello scorso campionato è tornata a lottare per la permanenza in categoria. Ad oggi la Pro sarebbe retrocessa a causa dei 10 punti di distacco dalla quintultima, che non permetterebbero la disputa dei playout. Il vantaggio sull’Alessandria è rassicurante, ma occorre accorciare da chi sta davanti. Il ko interno contro la Triestina non ha scalfito il buon rendimento della gestione Angellotti, terzo allenatore della stagione, che ha raccolto sette punti nelle prime tre partite. Il calendario però non si annuncia favorevole, pertanto sarà necessario cercare di uscire da Zanica con dei punti.

Serie C, Albinoleffe-Pro Sesto: i precedenti

Albinoleffe e Pro Sesto scenderanno in campo per il decimo confronto diretto in assoluto a livello di campionato. Nel conto è compreso il match d’andata al Breda, uno degli appena cinque successi ottenuti in stagione dalla Pro, vittoriosa per 2-0. Il bilancio dei quattro match giocati in terra bergamasca vede in leggero vantaggio l’Albinoleffe, vittorioso in due circostanze. Un solo successo per la Pro Sesto e un pareggio, l’1-1 del 26 marzo 2022. Seriani ok nell’ultimo precedente, il 3-1 dell’8 gennaio 2023, mentre l’unico acuto ospite risale al 7 ottobre 2020, 0-1 firmato Alessandro De Respinis.

Serie C, le probabili formazioni di Albinoleffe-Pro Sesto

Le probabili formazioni del match Albinoleffe-Pro Sesto, valido per la 33a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 23 marzo alle ore 14. Lopez, privo in attacco dello squalificato Longo, può confermare assetto e uomini che hanno fermato il Padova, ma a centrocampo è ballottaggio tra Zanini e Brentan. Un appiedato dal Giudice anche in casa Pro Sesto: è Marianucci, che nel 3-5-2 di Angellotti sarà sostituito da Mapelli. In regia conferma per Poli, concorrenza in attacco dove scalpita Florio.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Milesi, Baroni; Gusu, Doumbia, Agostinelli, Brentan, Piccoli; Arrighini, Zoma. All.: G. Lopez.

PRO SESTO (3-5-2): Del Frate; Toninelli, Mapelli, Giorgeschi; Poggesi, Gattoni, Poli, Sala, Maurizii; Bruschi, Toci. All.: D. Angellotti.