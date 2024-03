Serie C, dove vedere Potenza-Picerno: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma la 32° giornata del campionato di Serie C 2023/24. Potenza e Picerno si affrontano oggi, Lunedì 18 marzo, ore 20:30, allo "Stadio Alfredo Viviani" di Potenza. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Potenza-Picerno? Si gioca allo "Stadio Alfredo Viviani" di Potenza, con calcio d'inizio in programma oggi, Lunedì 18 marzo 2024, alle ore 20:30. La gara è valida per la 32° giornata del Girone C.

Serie C, dove vedere Potenza-Picerno?

Potenza-Picerno viene trasmessa su RAI e su Sky. E' disponibile in:

Potenza-Picerno, Diretta TV su: RAI Sport [Canale 58 in Diffusione Terrestre], in chiaro.

Potenza-Picerno, Diretta TV su: Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 249 HD] e Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Potenza-Picerno, Live Streaming su: RaiPlay, la piattaforma di video on demand e diretta streaming della RAI che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati.

Potenza-Picerno, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Potenza-Picerno, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Potenza e Picerno. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.