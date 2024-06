Serie C, Lucchese-Rimini: le probabili formazioni. Le scelte di Gorgone e Troise

Domenica 3 marzo alle 14 al Porta Elisa si gioca per la decima di ritorno del girone B. Di fronte due squadre a caccia di riscatto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Romagnoli per consolidarsi in zona playoff, i rossoneri sono sull'orlo della crisi

Domenica 3 marzo, alle ore 14, si disputerà la partita Lucchese-Rimini, valida per la 29a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Giorgio Gorgone e Emanuele Troise si affronteranno allo stadio Porta Elisa per un match che metterà di fronte due squadre separate da soli sei punti, ma che stanno vivendo momenti di forma differenti.

Serie C, Lucchese-Rimini: come c’arrivano le due squadre

Chiamiamoli scherzi del calendario. Sì, perché al momento del sorteggio del calendario di Serie C era impossibile immaginare che Lucchese e Rimini si sarebbero trovate di fronte per la sfida di ritorno tre giorni dopo aver condiviso di fatto negli stessi minuti la delusione per la mancata qualificazione alla finale di Coppa Italia. Un traguardo non pronosticabile per entrambe le squadre e sfumato al cospetto di avversarie Padova e Catania, capaci di ribadire la propria superiorità solo nella seconda parte delle gare di ritorno. Per toscani e romagnoli la finale avrebbe avvicinato il sogno di ritagliarsi un posto al sole nella griglia playoff. Traguardo che ora andrà centrato attraverso il campionato. Se per il Rimini l'obiettivo è possibile, sulla scorta dell'ottima media punti durante la gestione Troise, la realtà della Lucchese è ben altra. La sconfitta di Pescara ha accresciuto il malcontento della piazza per l'andamento della squadra di Gorgone, a propria volta sempre più nell'occhio del ciclone. La zona playout è distante solo tre punti, pertanto l'imperativo è cancellare la delusione per il sogno sfumato di tornare in finale di Coppa a 34 anni dall’unico successo, in quel 1990 dello storico “double” e del ritorno in B dopo 27 anni. Non facile al cospetto di un avversario reduce da tre successi consecutivi con 10 gol segnati e sconfitta solo dal Cesena nelle ultime otto partite.

Serie C, Lucchese-Rimini: i precedenti

I tifosi della Lucchese possono provare ad aggrapparsi alla cabala in vista della partita contro il Rimini. Per i romagnoli, infatti, il Porta Elisa è un campo stregato. I numeri parlano chiaro. Nei 18 precedenti di campionato giocati tra le due squadre in terra toscana i rossoneri hanno prevalso in 14 occasioni, a fronte di tre pareggi ed una sola sconfitta. Questa risale addirittura a 37 anni fa: il 7 giugno 1987, ultima giornata del girone A dell’allora Serie C1, finì 2-0 per il Rimini. Nello scorso campionato la Lucchese si è imposta per 2-1 il 24 settembre 2022, con reti di Bianchimano e Mastalli. Per il Rimini rigore di Santini a tempo scaduto. L’ultimo risultato positivo raccolto dal Rimini a Lucca è l’1-1 del 9 novembre 2003.

Serie C, le probabili formazioni di Lucchese-Rimini

Le probabili formazioni del match Lucchese-Rimini, valido per la 29a giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma domenica 3 marzo alle ore 14. Spazio su ambo i fronti ai titolari dopo il turnover di Coppa. Gorgone potrebbe tornare al 3-5-2: in difesa torna Tiritiello dalla squalifica, a destra Quirini favorito su Fazzi, in attacco ballottaggio Magnaghi-Yeboah. Rimini in campo con la miglior formazione, ma Troise potrebbe cambiare qualcosa dopo le fatiche di Coppa: in difesa Gorelli preferito a Lepri, in mezzo al campo Leoncini insidia Sala.

LUCCHESE (3-5-2): Chiorra; Sabbione, Gucher, Tiritiello; Quirini, Disanto, Cangianiello, Tumbarello, De Maria; Magnaghi, Rizzo Pinna. All.: G. Gorgone.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Megelaitis, Pietrangeli, Gorelli, Tofanari; Garetto, Sala, Langella; Lamesta, Morra, Malagrida. All.: E. Troise.