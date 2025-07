Serie C, Olbia-Juventus Next Gen: le probabili formazioni. Le scelte di Gaburro e Brambilla

Mercoledì 6 marzo alle 18.30 al Nespoli si gioca per l'undicesima di ritorno del girone B. Di fronte due squadre con esigenze opposte di classifica. Galluresi in piena lotta per non retrocedere, i giovani bianconeri inseguono un posto nei playoff dopo la grande rimonta di inizio 2024

Mercoledì 6 marzo, alle ore 18.30, si disputerà la partita Olbia-Juventus Next Gen, valida per la 30a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Marco Gaburro e Massimo Brambilla si affronteranno allo stadio Bruno Nespoli per un match che metterà di fronte due squadre separate da soli sei punti, ma che stanno vivendo momenti di forma differenti.

Serie C, Olbia-Juventus Next Gen: come c’arrivano le due squadre

Penultima con 22 punti, l'Olbia è costretta a guardare davanti, ma pure dietro. "Colpa" delle appena due lunghezze di vantaggio sulla Fermana e delle otto di ritardo dall’Ancona, allo stato attuale l’ultima squadra coinvolta nei playout. Proprio otto punti è il distacco massimo per far disputare gli spareggi per la salvezza. Pesa quindi tantissimo il punto strappato contro la Fermana. La rete di La Rosa al 95’ ha evitato il sorpasso dei marchigiani e dato morale in vista del rush finale della stagione. L’avvento in panchina di Gaburro al posto di Greco non ha dato la scossa sperata, ma la squadra è viva e cercherà di dimostrarlo anche contro una Juventus Next Gen reduce a propria volta dalla rimonta subita contro il Gubbio. Per la squadra di Brambilla si è trattato della terza gara di fila senza vittorie dopo la striscia di sei successi e tre pareggi che ha proiettato i giovani bianconeri dalla zona playout a quella playoff. Il piazzamento nella post season è ancora da conquistare, ma ora che il peggio è passato la squadra può giocare a mente sgombra. Un “privilegio” sconosciuto per l’Olbia.

Serie C, Olbia-Juventus Next Gen: i precedenti

Olbia e Juventus Next Gen si presentano allo scontro diretto staccate di ben 16 punti, contro gli appena tre che li separavano alla vigilia dell’andata, vinta 3-1 dai bianconeri. Quello del 29 ottobre scorso è stato il sesto confronto in assoluto tra le due squadre a livello di Serie C, il primo nel girone B. La Juve ha infatti battuto due volte l’Olbia, a fronte di un successo gallurese e di tre pareggi. Al Nespoli si conta un successo per parte e un pareggio. Il 12 dicembre 2018 finì 1-0 per l’allora Juventus Under 23 con rete di Cristian Bunino al 90’. Il 29 novembre 2020 rivincita Olbia e 2-1 con gol di Pennington e Udoh per l'Olbia e di Rafia per i bianconeri. Il pareggio (1-1) risale invece al 15 dicembre 2019. La sfida di ritorno non si è mai disputata, dal momento che la regular season del campionato di Serie C fu interrotta a febbraio a causa del lockdown senza più venire ripresa.

Serie C, le probabili formazioni di Olbia-Juventus Next Gen

Le probabili formazioni del match Olbia-Juventus Next Gen, valido per la 30a giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma mercoledì 6 marzo alle ore 18.30. Ballottaggi in tutti i reparti per Gaburro, che ha abbondanza di scelta. Mameli insidia Biancu a centrocampo, davanti può restare fuori Catania. Nella Juventus Comenencia e Turicchia si riprendono la maglia da titolare sulle fasce, in mezzo può stare fuori Palumbo per fare spazio a un assetto più offensivo con Guerra a supporto di Da Graca.

OLBIA (4-3-1-2): Rinaldi; Arboleda, Bellodi, Motolese, Mordini; Dessena, La Rosa, Biancu; Cavuoti; Ragatzu, Bianchimano. All.: M. Gaburro.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Scaglia; Savona, Muharemovic, Stramaccioni; Comenencia, Salifou, Hasa, Turicchia; Sekulov, Guerra; Da Graca. All.: M. Brambilla.