Serie C, Vicenza-Fiorenzuola: le probabili formazioni. Le scelte di Vecchi e Tabbiani

Martedì 19 marzo alle 19.30 al Menti si gioca il recupero della decima di ritorno del girone A. Nella sfida non disputata lo scorso 3 marzo causa maltempo saranno in palio punti importanti per playoff e salvezza tra due delle migliori squadre dell'anno solare

Martedì 19 marzo, alle ore 19.30, si disputerà la partita Vicenza-Fiorenzuola, valida come recupero della 29a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Stefano Vecchi e Luca Tabbiani si affronteranno allo stadio Romeo Menti dopo che la sfida, originariamente in programma per domenica 3 marzo, era stata rinviata causa maltempo.

Serie C, Vicenza-Fiorenzuola: come c’arrivano le due squadre

Inatteso turno infrasettimanale per Vicenza e Fiorenzuola, che scendono in campo martedì 19 marzo per recuperare la sfida valevole per la decima giornata del girone di ritorno. La partita non fu disputata il 3 marzo a causa delle conseguenze della forte ondata di maltempo che aveva colpito il Veneto nei giorni precedenti, rendendo inagibile la zona dello stadio. Da quel giorno le due squadre hanno disputato due partite a testa. Gli emiliani, mai di scena al Menti in gare di campionato, hanno conquistato 16 punti nelle 12 partite della gestione Tabbiani. Una media innalzata dalla rocambolesca, ma fondamentale, vittoria sull’Atalanta Under 23 nell’ultimo turno casalingo e non intaccata dall'"inevitabile" ko contro la corazzata Mantova. Di cambi di allenatore ne sa qualcosa anche il Vicenza, che sotto la gestione Vecchi ha cambiato marcia. Il Lane ha conquistato sette vittorie nelle ultime otto partite, sei delle quali senza gol al passivo. L'obiettivo è difendere il terzo posto, prezioso in chiave playoff. Per Vecchi, in tribuna per squalifica, quella contro il Fiorenzuola sarà una partita speciale, visto il suo passato da giocatore del Fiorenzuola. Quattro stagioni in rossonero tra il ’93 e il ’97 e il ricordo della finale playoff per la Serie B persa ai rigori contro la Pistoiese nel ‘95.

Serie C, le probabili formazioni di Vicenza-Fiorenzuola

Le probabili formazioni del match Vicenza-Fiorenzuola, valido come recupero della 29a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma martedì 19 marzo alle ore 19.30. In casa Vicenza Vecchi potrebbe ricorrere al turnover, con possibile chance per Greco e Cavion. Tabbiani è invece privo di Bondioli e Mora per squalifica. In attacco probabile conferma per Bocic.

L.R. VICENZA (3-4-1-2): Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; De Col, Tronchin, Cavion, Greco; Della Morte; Rolfini, Ferrari. All.: S. Vecchi (in panchina: O. Danesi).

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Reali, Maffei; Oneto, Di Gesù, Nelli; Anelli, Alberti, Bocic. All.: L. Tabbiani.