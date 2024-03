Spal-Carrarese, streaming e diretta tv: Rai, Sky o Dazn? Dove vedere Serie C

Spal-Carrarese si giocherà sabato 23 marzo alle 17.30 al Mazza per la 33a giornata del campionato di Serie C, girone B. Scopriamo dove e come sarà possibile assistere al match in diretta tv o in streaming. Ferraresi alla caccia di punti salvezza, apuani per rafforzare il 3° posto

Spal-Carrarese, dove vederla? Sabato 23 marzo, alle ore 17.30, si disputerà la partita Spal-Carrarese, valevole per la 33a giornata del campionato di Serie C 2023-2024, girone B. Le formazioni allenate da Domenico Di Carlo e Antonio Calabro si affronteranno allo stadio Paolo Mazza di Ferrara per una sfida che metterà di fronte la delusione e una delle rivelazioni del campionato.

Serie C, Spal-Carrarese: come c'arrivano le due squadre

Spal e Carrarese sono divise da ben 25 punti. Un gap del tutto inatteso alla vigilia della partenza del campionato. I ferraresi, infatti, scesi dalla Serie B, avevano iniziato la stagione con chiari propositi di risalita, mentre in casa gialloblù si puntava all’ormai solito campionato di buon livello con il pass playoff come obiettivo minimo. Il campo ha disatteso entrambe le previsioni. Dall’alto del proprio terzo posto e del +9 sulla quinta, infatti, la Carrarese è in piena corsa per saltare la fase playoff del girone, traguardo riservato alle seconde e alle terze di ciascun raggruppamento. La formazione di Calabro ha perso solo una partita nelle ultime 16 e con 26 punti nel ritorno è seconda solo al Cesena, che peraltro al Due Marmi è caduto lo scorso 5 marzo. Ben altra la situazione in casa Spal. La staffetta in panchina tra Di Carlo e Colucci non ha modificato il rendimento di una squadra che solo nelle ultime settimane ha dato qualche segnale confortante. La Spal è attualmente un punto sopra la zona playout. La salvezza diretta, traguardo non impossibile calendario alla mano, permetterebbe di archiviare senza danni un’annata tutta da dimenticare, per poi cercare di programmare un futuro più ambizioso.

Spal-Carrarese: i precedenti

La sfida tra Spal e Carrarese è una classica della terza serie. Le due squadre infatti rinnoveranno al Mazza una sfida che conta ben 43 capitoli, compreso l’1-0 dell’andata firmato da Giuseppe Panico. Solo due di queste partite si sono disputate a livello di Serie B, nella lontana stagione 1947-’48. Il bilancio totale è nettamente favorevole alla Spal con 22 vittorie contro otto e 13 pareggi, risultato che non si verifica dal 12 febbraio 2006 (0-0). Negli ultimi 10 campionati prima di quello attuale le due squadre si sono ritrovate nello stesso campionato in due circostanze. Successo spallino per 1-0 il 7 novembre 2015 e 2-0 per gli ospiti il 14 dicembre 2014, con doppietta di Matteo Merini. Quest’ultima partita è però rimasta nella storia della Spal in quanto segnò il debutto in panchina di Leonardo Semplici, il tecnico che avrebbe poi legato il proprio nome per sempre al club ferrarese, centrando tra il 2015 e il 2017 il doppio salto dalla C alla A al quale seguirono due salvezze consecutive in massima divisione.

L'arbitro di Spal-Carrarese sarà Abdoulaye Diop della sezione di Treviglio, coadiuvato dagli assistenti Marco Porcheddu di Oristano e Michele Colavito di Bari. Quarto Ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma.

Dove vedere Spal-Carrarese in tv e streaming

Il match Spal-Carrarese sarà visibile in diretta su Sky. L’emittente satellitare trasmetterà la partita a partire dalle 17 su Sky Sport, sul canale 255 del decoder. Gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno inoltre assistere al match in streaming attraverso la piattaforma Sky Go o su NOW.

Spal-Carrarese, le probabili formazioni

SPAL (4-4-2): Galeotti; Saiani, Valentini, Fiordaliso, Ghiringhelli; Edera, Contiliano, Collodel, Dalmonte; Antenucci, Petrovic. All.: D. Di Carlo.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi; Panico, Della Latta; Capello. All.: A. Calabro.