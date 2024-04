Playoff Serie C 2024: tabellone, regolamento e tutte le date fino alla finale

Come sempre a maggio saranno in programma i playoff di Serie C, che cominceranno sabato 4 e che vedranno al via 28 squadre. Scopriamo il regolamento, le date e come funziona la post season della terza serie italiana, che alla fine scoprirà la quarta squadra promossa in Serie B.

Con i match dell'ultimo weekend di aprile il campionato di Serie C ha chiuso ufficialmente i battenti per quanto riguardo la stagione regolare ed ora da martedì 7 maggio maggio (data posticipata, per il ricorso presentato al Collegio di Garanzia del CONI da parte del Taranto, per i 4 punti di penalizzazione a causa di una irregolarità nei versamenti), saranno in programma i playoff, ai quali parteciperanno ventotto squadre, ossia quelle classificate dal secondo al decimo posto dei tre raggruppamenti e il Catania, vincitrice della Coppa Italia.

Vediamo nel dettaglio come funziona il regolamento dei playoff di Serie C 2024, per poi scoprire il tabellone della post season che decreterà il quarto club che farà compagnia in serie cadetta, alle già promosse Mantova, Cesena e Juve Stabia.

Regolamento Serie C, come funzionano i playoff 2024

Alla prima fase partecipano 21 squadre, classificate dal quarto al decimo posto di ciascun girone. Nel primo turno della prima fase partecipano 18 squadre, sei per ogni girone, mentre nel secondo le 9 qualificate più le tre quarte in classifica per un totale di 12. Alla seconda fase, primo turno, partecipano le sei qualificate più le terze classificate dei gironi e la vincitrice della Coppa Italia per un totale di dieci squadre. Alla seconda fase, secondo turno, partecipano le cinque qualificate più le tre seconde classificate, per un totale di otto squadre. Alla Final Four partecipano le quattro qualificate, che si sfidano in due semifinali e dunque nella finalissima.

Regolamento playoff Serie C, le fasi dei playoff

Primo turno playoff: accedono le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone, con gara unica da disputare in casa della miglior classificata (5 vs 10, 6 vs 9, 7vs 8). Alla fine dei 90 minuti si qualificherà la squadra meglio piazzata nella stagione regolare.

Secondo turno playoff: alle tre squadre vincitrici degli incontri del primo turno, si aggiunge la quarta in classifica di ciascun raggruppamento, con quest'ultima che affronta la peggiore classificata delle qualificate, con le altre due che si sfideranno tra di loro. Anche qui al 90', si qualificherà la squadra meglio classicata nella stagione regolare.

Primo turno nazionale: al primo turno play-off nazionale partecipano dieci squadre, ovvero lei sei del turno precedente, le tre classificate al secondo posto nella classifica e il Catania (vincitrice Coppa Italia) o l'eventuale subentrata. In caso di pareggio, andrà avanti chi è piazzata meglio in classifica.

Secondo turno nazionale, migliori classificate (teste di serie) contro le peggiori (non teste di serie) con partite di andata e ritorno (in casa della miglior classificata), in caso di pareggio nelle due partite, passa in semifinale chi ha il miglior posionamento.

Final four, partite di andata e ritorno con accoppiamento tramite sorteggio: in questo caso se ci dovesse essere situaizone di parità, si giocherebbero i tempi supplementari ed eventualmente i calci rigori.

Finale, andata e ritorno. Ultimo atto tra le due vincenti dele semifinale:, anche qui in caso di parità si giocano i supplementari ed eventualmente si calciano i rigori.

Tabellone playoff Serie C 2024

GIRONE A

PRIMO TURNO

Atalanta U23 - Trento

Legnago - Lumezzane

Giana Erminio - Pro Vercelli

PADOVA al secondo turno della fase nazionale dei playoff

L.R. VICENZA al primo turno della fase nazionale dei playoff

TRIESTINA al secondo turno della fase dei gironi dei playoff

GIRONE B

PRIMO TURNO

Gubbio-Rimini

Pescara-Pontedera

Juventus Next Gen-Arezzo

TORRES al secondo turno della fase nazionale dei playoff

CARRARESE al primo turno della fase nazionale dei playoff

PERUGIA al secondo turno della fase dei gironi dei playoff

GIRONE C

PRIMO TURNO

Taranto-Latina

Picerno-Crotone

Audace Cerignola-Giugliano

AVELLINO al secondo turno della fase nazionale dei playoff

BENEVENTO e CATANIA al primo turno della fase nazionale dei playoff

CASERTANA al secondo turno della fase dei gironi dei playoff

Playoff Serie C 2024, le date

Fase playoff preliminare

Primo turno, martedì 7 maggio 2024

Secondo turno, sabato 11 maggio 2024

Fase playoff nazionale

Primo turno, martedì 14 maggio e sabato 18 maggio (andata/ritorno)

Secondo turno, martedì 21 maggio e sabato 25 maggio (andata/ritorno)

Final Four

Semifinali, martedì 28 maggio e domenica 2 giugno (andata/ritorno)

Finale, mercoledì 5 giugno e domenica 9 giugno (andata/ritorno)

