Crotone-Brindisi, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

Mancano solo quattro giornate al termine del campionato di Serie C. Nel Girone C, il Crotone ha bisogno di punti per assicurarsi un posto nei playoff, così da tentare comunque il salto in Serie B anche al termine di una stagione decisamente negativa.

Domenica 7 aprile alle ore 20:45 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone si disputerà il match Crotone-Brindisi, valevole per il trentacinquesimo turno del campionato di Serie C (girone C).

Il Brindisi è già retrocesso in Serie D, avendo raccolto solo 18 punti in coda ad una stagione pessima e non ha più alcuna possibilità di salvarsi. Per i calabresi, la stagione non può dirsi certamente tanto migliore, anche se comunque ci sono ancora dei playoff da conquistare per provare a tornare in Serie B.

Dove vedere Crotone-Brindisi in tv e streaming gratis

Il match Crotone-Brindisi sarà ovviamente visibile su Sky, la tv satellitare che si è assicurata da tempo tutte le partite in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto sarà possibile vedere la sfida sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming si potrà guardare la gara sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.