Dove vedere Catania-Padova finale di Coppa Italia Serie C, diretta tv in chiaro e streaming gratis

Presentazione del match di ritorno della finale di Coppa Italia Serie C tra Catania e Padova con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Catania-Padova finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Il match si giocherà stasera martedi 2 aprile 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio Massimino di Catania. Il match di ritorno si gioca a porte chiuse dopo gli incidenti dell'Euganeo, che hanno provocato arresti oltre che il ferimento di alcuni uomini delle forze dell'ordine.

Si riparte dal risultato di 2-1 in vantaggio del Padova dopo il risultato maturato nella gara di andata. Servirà quindi una vittoria al Catania per sperare di portare la sfida almeno ai tempi supplementari. Non è prevista la regola del "gol in trasferta" quindi se le due squadre saranno pari al termine dei 180 minuti si procederà in ogni caso ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Dove vedere Catania-Padova finale di Coppa Italia in tv e streaming

Catania-Padova si giocherà stasera martedi 2 aprile 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio Massimino di Catania. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro dalla Rai attraverso il canale Rai Sport, numero 58 del Digitale Terrestre o 5058 di Sky. I clienti Sky potranno seguire la finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C anche su Sky Sport Calcio e sul canale numero 251 del satellite.

E' prevista anche la diretta streaming: la Rai trasmetterà la partita gratuitamente attraverso l'app Rai Play, mentre per chi è abbonato a Sky c'è l'alternativa rappresentata da SkyGo. Infine, un'altra opzione è rappresentata da NOW TV.

Catania-Padova le probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Furlan; Bouah, Curado, Monaco, Castellini; Zammarini, Quaini, Ndoj; Peralta, Cianci, Cicerelli.

All. Zeoli

PADOVA (4-3-3): Zanellati; Belli, Perrotta, Delli Carri, Villa; Varas, Crisetig, Radrezza; Liguori, Palombi, Zamparo.

All. Torrente

Catania-Padova finale Coppa: all'andata 2-1 per i biancorossi