Dove vedere Monopoli-Taranto diretta tv in chiaro e streaming gratis. Serie C

Presentazione del match del campionato nazionale di Serie C girone C tra Monopoli e Taranto con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live. Ultime giornate della terza serie del calcio italiano.

Ecco dove vedere Monopoli-Taranto in diretta televisiva oppure in streaming live. Il match si giocherà domenica 14 aprile 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Vito Simone Veneziani. La gara è valida come giornata numero 36 del campionato nazionale di Serie C girone C.

Il Monopoli si gioca tutte le chance di evitare i playout in queste ultime giornate di campionato e servirà sfruttare al meglio gli impegni sul terreno amico. Di fronte però ci sarà il Taranto di Eziolino Capuano che ormai certo della partecipazione ai playoff vuol ottenere il miglior piazzamento possibile al fine di evitare turni e garantirsi la possibilità del miglior piazzamento in classifica durante la regular season.

Monopoli-Taranto probabili formazioni

Monopoli (3-5-2): Gelmi, Berman, Bizzotto, Angileri; Viteritti, Iaccarino, De Risio, Borello, Barlocco; Grandolfo, Tommasini.

Allenatore: Taurino

Taranto (3-4-3): Vannucchi, Riggio, Miceli, Enrici; Mastromonaco, Calvano, Zonta, Valietti; Fabbro, De Marchi, Orlando.

Allenatore: Capuano

Dove vedere Monopoli-Taranto in tv e streaming

Monopoli-Taranto si giocherà domenica 14 aprile 2024 alle ore 20:45 presso lo Stadio Vito Simone Veneziani. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.