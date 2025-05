Serie C, Carrarese-Rimini: le probabili formazioni. Le scelte di Calabro e Troise

Domenica 14 aprile alle 18.30 al Dei Marmi si gioca per la diciassettesima di ritorno del girone B. Apuani in cerca di riscatto per difendere il 3° posto dopo lo scivolone di Recanati che ha interrotto la lunga serie positiva. Romagnoli in cerca di punti playoff

Domenica 14 aprile, alle ore 18.30, si disputerà la partita Carrarese-Rimini, valida per la 36a giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Antonio Calabro e Emanuele Troise si affronteranno allo stadio Dei Marmi.

Serie C, Carrarese-Rimini: come c’arrivano le due squadre

La Carrarese ha già messo in cassaforte da tempo il posto nella post season, ma l’inatteso tracollo di Recanati, oltre ad aver rallentato la marcia per il mantenimento del 3° posto, ha interrotto una serie positiva che durava da ben 13 partite. Un incidente di percorso può capitare, ma il Perugia si è rifatto sotto. L’occasione per il riscatto arriva al Dei Marmi contro un Rimini in piena corsa per entrare nei playoff. I romagnoli hanno sfruttato al meglio il doppio turno casalingo contro Olbia e Vis Pesaro, ma il marzo da dimenticare (quattro sconfitte in cinque partite), obbligherà i biancorossi a cercare i punti necessari per proseguire la stagione negli ultimi 270 minuti di campionato. Le sconfitte di Arezzo e Juventus Next Gen hanno accorciato la classifica e permettono alla squadra di Troise di sperare di centrare il pass per i playoff per il secondo anno consecutivo. Un traguardo mai raggiunto dai romagnoli in terza serie.

Serie C, Carrarese-Rimini: i precedenti

Sono 27 i precedenti in campionato tra Carrarese e Rimini. Un numero non troppo elevato se si pensa che le sfide sono spalmate sull’arco di 50 anni esatti, risalendo la prima sfida al 1963-’64. Lo stadio della Carrarese è letteralmente stregato per il Rimini, che in 13 apparizioni non ha mai vinto, raccogliendo appena quattro pareggi, l’ultimo dei quali lo 0-0 del 1° marzo ’92, con appena quattro gol segnati. Doppio successo toscano nelle uniche due partite giocate nel terzo millennio: 3-0 il 14 novembre 2015 e 3-1 nella scorsa stagione. Il 5 marzo 2023 decisero i gol di Imperiale, Capello e Energe per la Carrarese e Mencagli per il Rimini.

Serie C, le probabili formazioni di Carrarese-Rimini

Le probabili formazioni del match Carrarese-Rimini, valido per la 36a giornata del campionato di Serie C, girone B, in programma domenica 14 aprile alle ore 18.30. Per Calabro, privo di Coppolaro in difesa, c’è il nodo della sostituzione dello squalificato Della Latta: favorito Zuelli. Nel Rimini conferma per il 4-3-3 delle ultime uscite. A centrocampo torna dall’inizio di Malagrida, confermatissimo il trio d’attacco.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Zuelli, Cicconi; Finotto, Panico; Capello. All.: A. Calabro.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Malagrida, Sala, Garetto; Lamesta, Morra, Capanni. All.: E. Troise.