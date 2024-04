Serie C, dove vedere Catania-Benevento: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma la 38° e ultima giornata del campionato di Serie C 2023/24. Catania e Benevento si affrontano oggi, Sabato 27 aprile, ore 18:30, allo "Stadio Angelo Massimino - Cibali" di Catania. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Catania-Benevento? Si gioca allo "Stadio Angelo Massimino - Cibali" di Catania, con calcio d'inizio in programma oggi, Sabato 27 aprile 2024, alle ore 18:30. La gara è valida per la 38° e ultima giornata del Girone C.

Serie C, dove vedere Catania-Benevento?

Catania-Benevento viene trasmessa su Sky. E' disponibile in:

Catania-Benevento, Diretta TV su: Sky Sport Uno [Canale 201 e Canale 239 HD in Diffusione Terrestre], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Catania-Benevento, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Catania-Benevento, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Catania e Benevento. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

BENEVENTO



3-4-3 22

27 Alessio Castellini

Nicolò Manfredini 27

Alessio Castellini 20

58 Christian Pastina

Salvatore Monaco 28

33 Roberto Zammarini

Alessandro Celli 58

18 Pier Luigi Simonetti

Devid Eugene Bouah 5

30 Emanuele Cicerelli

Roberto Zammarini 21

Davide Agazzi 16

27 Ernesto Starita

Coach Michele Zeoli

Coach Michele Pazienza

Nermin Karić 30

Emanuele Cicerelli 98

Don Bolsius 10

Samuel Di Carmine 90

Eric Lanini 90

Pietro Cianci 27

Ernesto Starita Coach



Michele Zeoli Coach



Michele Pazienza 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.