Serie C, dove vedere Taranto-Avellino: RAI, Sky o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma la 37° giornata del campionato di Serie C 2023/24. Taranto e Avellino si affrontano oggi, Domenica 21 aprile, ore 20:00, allo "Stadio Comunale Erasmo Iacovone" di Taranto. La gara è valevole per il Girone C. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamenti delle formazioni ufficiali.

Serie C NOW 2023/24, dove vedere Taranto-Avellino? Si gioca allo "Stadio Comunale Erasmo Iacovone" di Taranto, con calcio d'inizio in programma oggi, Domenica 21 aprile 2024, alle ore 20:00. La gara è valida per la 37° giornata del Girone C.

EVENTO TARANTO-AVELLINO



Serie C NOW 2023/24

Girone C



37° Giornata LUOGO TARANTO



Stadio Comunale Erasmo Iacovone DATA Domenica 21 aprile 2024 ORE 20:00 ARBITRI ARBITRO

Ermes Fabrizio Cavaliere

Sezione AIA di Paola



ASSISTENTE 1

Giacomo Monaco

Sezione AIA di Termoli



ASSISTENTE 2

Andrea Bianchini

Sezione AIA di Perugia



IV UFFICIALE

Francesco Burlando

Sezione AIA di Genova

Serie C, dove vedere Taranto-Avellino?

Taranto-Avellino viene trasmessa su Sky. E' disponibile in:

Taranto-Avellino, Diretta TV su: Sky Sport [Canale 252], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Taranto-Avellino, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Taranto-Avellino, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Taranto e Avellino. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Serie C NOW

Girone C

37° giornata



Taranto-Avellino



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



TARANTO



3-4-3 Serie C NOW

Girone C

37° giornata



Taranto-Avellino



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



AVELLINO



3-5-2 26

Gianmarco Vannucchi 22

Simone Ghidotti 16

Alessio Luciani 14

Tommaso Cancellotti 30

Mirko Miceli 26

Thiago Cionek 15

Patrick Enrici 38

Paolo Frascatore 24

Federico Valietti 60

Manuel Llano 23

Simone Calvano 24

Antonio De Cristofaro 29

Loris Zonta 21

Marco Armellino 3

Antonio Ferrara 7

Michele D'Ausilio 77

Mamadou Yaye Kanouté 94

Daniele Liotti 90

Michael De Marchi 35

Gabriele Gori 14

Alfredo Bifulco 9

Cosimo Francesco Patierno Coach



Ezio Capuano Coach



Michele Pazienza 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

Per la Serie C 2023/24, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle gare.