Serie C, Fiorenzuola-Alessandria: le probabili formazioni. Le scelte di Tabbiani e Binotto

Sabato 6 aprile alle 18.30 al Pavesi si gioca per la sedicesima di ritorno del girone A. Valdardesi obbligati a vincere per inseguire il difficile obiettivo di salvarsi senza passare dai playout. I grigi, mai vittoriosi a Fiorenzuola, sono virtualmente già condannati alla retrocessione in D

Sabato 6 aprile, alle ore 18.30, si disputerà la partita Fiorenzuola-Alessandria, valida per la 35a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Luca Tabbiani e Jonatan Binotto si affronteranno allo stadio velodromo Attilio Pavesi per un match cruciale per le speranze di salvezza degli emiliani.

Serie C, Fiorenzuola-Alessandria: come c’arrivano le due squadre

Penultimo impegno casalingo della stagione per il Fiorenzuola, ancora in piena corsa per evitare… di dover giocare un’altra partita al Pavesi, quella del playout. L’impresa promessa dallo stesso Tabbiani al momento del suo ritorno in Val d’Arda, salvarsi senza passare dagli spareggi, è ancora possibile. Il gap di cinque punti dallo stesso Arzignano quint’ultimo è infatti ampio, ma ancora colmabile, a patto di sfruttare l’assist offerto dal calendario, ovvero la sfida contro un’Alessandria ormai rassegnata. I grigi, ultimi a -9 dalla Pro Sesto, attendono ormai solo il sigillo aritmetico che certifichi l’amaro ritorno tra i dilettanti dopo 16 anni. Troppe le traversie societarie e i conseguenti avvicendamenti in panchina affinché i giocatori potessero lottare concretamente per la salvezza. La squadra affidata da pochi giorni a Jonatan Binotto è però viva almeno sul piano dell’orgoglio, come confermato dal pareggio strappato nel derby contro la Pro Vercelli. Nella sfida tra la quarta peggior difesa dell’intera Serie C, il Fiorenzuola, e il peggior attacco dei professionisti, i padroni di casa dovranno far valere le proprie superiori motivazioni, perché mancare l’appuntamento con i tre punti rappresenterebbe una condanna virtuale ai playout.

Serie C, Fiorenzuola-Alessandria: i precedenti

Fiorenzuola e Alessandria sono tornate ad affrontarsi in questa stagione dopo ben 16 anni. Il match d’andata giocato al Moccagatta il 3 dicembre e vinto 1-0 dagli emiliani ha infatti spezzato un vuoto che a livello di confronti diretti durava dal febbraio ’99. Il Fiorenzuola è imbattuto nelle sei partite giocate al Pavesi, dove l’Alessandria ha raccolto solo tre pareggi. L’ultimo risale proprio all’ultima visita dei piemontesi in Val d’Arda: 1-1 il 4 ottobre 1998, nell’unico precedente disputato in Serie C2, torneo dove le due squadre erano retrocesse l’anno precedente chiudendo agli ultimi due posti il girone A della Serie C1. Proprio a quell’annata risale l’ultima vittoria rossonera, 2-1 il 5 ottobre ‘97.

Serie C, le probabili formazioni di Fiorenzuola-Alessandria

Le probabili formazioni del match Fiorenzuola-Alessandria, valido per la 34a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 6 aprile alle ore 18.30. Tabbiani è privo dello squalificato Ceravolo e in attacco, dove Bocic insidia D’Amico, rilancia Alberti, mattatore nell’ultima in casa contro la Pro Patria. Soliti dubbi a centrocampo dove Gonzi e Nelli potrebbero ritrovare la maglia da titolari. In casa Alessandria Binotto dovrebbe confermare la difesa a quattro con Mastalli trequartista e ballottaggi in attacco dove sono in corsa anche Busatto e Gazoul.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi; Sussi, Potop, Reali, Maffei; Gonzi, Mora, Nelli; D’Amico, Alberti, Morello. All.: L. Tabbiani.

ALESSANDRIA (4-3-1-2): Spurio; Ciancio, Rota, Gega, Nunzella; Sepe, Nichetti, Pellitteri; Mastalli; Siafà, Laukzemis. All.: J. Binotto.