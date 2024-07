Serie C, Pro Vercelli-Albinoleffe: le probabili formazioni. Le scelte di Dossena e Lopez

Sabato 6 aprile alle 16.15 si gioca per la sedicesima di ritorno del girone A. Al Piola va in scena un vero e proprio spareggio per i playoff tra due squadre divise in classifica da un solo punto, ma allergiche alla vittoria da parecchie giornate

Giovedì 28 marzo, alle ore 16.15, si disputerà la partita Pro Vercelli-Albinoleffe, valida per la 35a giornata del girone A del campionato di Serie C 2023-2024. Le formazioni allenate da Andrea Dossena e Giovanni Lopez si affronteranno allo stadio Silvio Piola per uno scontro diretto in chiave playoff.

Serie C, Pro Vercelli-Albinoleffe: come c’arrivano le due squadre

Pro Vercelli e Albinoleffe sono divise da un solo punto: 44 per i piemontesi, noni insieme al Trento, 43 per i seriani, al momento prima formazione del girone esclusa dai playoff. Per entrambe l'obiettivo primario, quello della salvezza, è stato quasi raggiunto. Regalarsi almeno un’altra partita rappresenterebbe però la ciliegina sulla torta per una stagione che per entrambe è già migliore della precedente. Nel 2023 infatti la Pro Vercelli ottenne la salvezza diretta solo all’ultima giornata, mentre l’Albinoleffe fu costretta a disputare i playout vinti sul Mantova, poi ripescato e attuale dominatore del girone. Le due squadre sono alle prese con momenti di forma differenti. Il deludente pareggio contro l’Alessandria attesta come la Pro Vercelli, al netto del recente successo sul Padova, risenta ancora delle scorie del lungo letargo invernale, costato diverse posizioni in classifica. L’Albinoleffe è invece imbattuto da otto partite, nelle quali ha però ottenuto un solo successo. Un’altra X terrebbe la squadra di Lopez in corsa per i playoff, alla luce di un calendario non particolarmente ostico.

Serie C, Pro Vercelli-Albinoleffe: i precedenti

Nonostante la giovane vita dell'Albinoleffe, fondato “solo” nel 1999 e il fallimento dei piemontesi, che nel 2010 hanno rilevato il titolo della Pro Belvedere Vercelli, si contano già 10 confronti tra le due formazioni. Tra essi anche quello dell’andata a Zanica, vinto 1-0 dai bianchi. Il bilancio delle sette gare giocate in Piemonte a livello di Serie C è favorevole alla Pro Vercelli, vittoriosa in due circostanze a fronte di tre pareggi ed un solo successo ospite, che risale alla scorsa stagione. Il 5 dicembre 2022 al Piola finì 3-1 con i gol di Manconi, Tomaselli e Cori a ribaltare il vantaggio firmato Sacco. L’ultima vittoria dei padroni di casa è del 16 marzo dello stesso anno, 1-0 con rete di Gianmario Comi, mentre il segno X non esce in campionato dal 12 dicembre 2020 (2-2). Nel computo anche tre sfide di Coppa Italia. La più recente è il 2-2 del 15 settembre 2021, con vittoria ai rigori dell’Albinoleffe. Nel ’98-99, invece, le due squadre si trovarono di fronte negli ottavi di finale: 2-1 esterno per la Pro Vercelli all’andata e 0-0 al Piola al ritorno. La corsa dei piemontesi si sarebbe fermata ai quarti contro la Spal.

Serie C, le probabili formazioni di Pro Vercelli-Albinoleffe

Le probabili formazioni del match Pro Vercelli-Albinoleffe, valido per la 34a giornata del campionato di Serie C, girone A, in programma sabato 6 aprile alle ore 20.45. Un’assenza pesante tra i piemontesi, quella dello squalificato Haoudi. Ballottaggio Pinzi-Contaldo per la sua sostituzione. Per il resto in campo la formazione titolare vista nelle ultime due giornate. Diversi dubbi per Lopez, che può rilanciare Milesi in difesa e Agostinelli in regia.

PRO VERCELLI (4-3-3): Sassi; Rodio, Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Santoro, Pinzi; Mustacchio, Nepi, Maggio. All.: A. Dossena.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Borghini, Milesi, Baroni; Gusu, Doumbia, Agostinelli, Zanini, Piccoli; Longo, Zoma. All.: G. Lopez.