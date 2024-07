Triestina-Virtus Verona, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie C

A Ferrara si sfidano Triestina e Virtus Verona nel Girone A. I padroni di casa devono proteggere il terzo posto che sarà molto utile in chiave playoff, mentre gli ospiti sono sospesi tra playoff e playout: match chiave dunque per le ambizioni di entrambe le squadre.

Domenica 7 aprile alle ore 20:45 allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste si disputerà il match Triestina-Virtus Verona, valevole per il trentacinquesimo turno del campionato di Serie C (girone A).

Il Mantova primo ha ormai quasi centrato matematicamente l'obiettivo Serie B. Dietro, la Triestina ha un terzo posto da salvare, difendendosi dal ritorno del Vicenza che ci proverà fino all'ultimo giornata. A centro classifica, la Virtus Verona si trova a tre punti dai playoff e a quattro punti dai playout: cosa succederà da qui alla fine? Ogni partita sarà delicatissima.

Dove vedere Triestina-Virtus Verona in tv e streaming gratis

La sfida Triestina-Virtus Verona sarà ovviamente visibile su Sky, la tv satellitare che si è assicurata da tempo tutte le gare in esclusiva della terza serie italiana, la Serie C (che, infatti, da questa stagione si chiama Serie C NOW, dal nome della piattaforma streaming legata a Sky). Pertanto si potrà vedere il match sui canali di Sky Calcio, dal 250 in avanti, in diretta e in esclusiva, mentre in streaming live sarà possibile guardare la partita sia attraverso Now Tv e sia attraverso Sky Go.