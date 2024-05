Dove vedere Juventus NG-Casertana diretta tv in chiaro e streaming gratis. Playoff Serie C

Presentazione del match valevole per il primo turno dei playoff di Serie C nazionali tra Juventus NG e Casertana con tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Juventus NG-Casertana in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissima gara si giocherà martedi 14 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Moccagatta di Alessandria. La gara è valida come match d'andata del primo turno nazionale dei playoff promozione di Serie C.

La Juventus NG di Massimo Brambilla arriva a questo primo turno nazionale dopo il 7° posto ottenuto nella regular season del girone B. Superate di slancio sia l'Arezzo (2-0) e il Pescara (3-1) adesso arriva un avversario molto ostico come la Casertana, uscita indenne dalla sfida contro l'Audace Cerignola (0-0). I campani infatti hanno chiuso al 4° posto un girone C ricco di insidie e con grandi squadre al cospetto. Servirà non perdere il doppio confronto contro i giovani bianconeri per accedere al secondo turno nazionale. In virtù del miglior piazzamento in classifica la Casertana si qualificherebbe anche con il risultato in parità al termine dei 180 minuti.

Dove vedere Juventus NG-Casertana in tv e streaming

Juventus NG-Casertana si giocherà martedi 14 maggio 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Moccagatta di Alessandria. Il match sarà visibile su Sky Sport (canale 253 del decoder): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW.

Dove vedere Juventus NG-Casertana: il tifo dei campani